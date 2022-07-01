https://ria.ru/20220701/neft-1799444181.html

Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России

Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России - РИА Новости, 01.07.2022

Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России

Решение лидеров стран "Большой семерки" об ограничении цен на российские нефть и газ не увенчается успехом, так как им не под силу управлять множеством... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:31

2022-07-01T00:31

2022-07-01T00:31

экономика

цены на нефть

россия

сша

карибское море

g7

санкции в отношении россии

в мире

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КАИР, 1 июл — РИА Новости. Решение лидеров стран "Большой семерки" об ограничении цен на российские нефть и газ не увенчается успехом, так как им не под силу управлять множеством факторов, определяющих цены на энергоносители, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Хаджадж Бу Худур.Аналогично, к примеру, цены на нефть также изменятся в случае ураганов в районе Карибского моря, снижения запасов в США, чересчур жаркого лета или холодной зимы в Европе и множества других факторов."Поэтому никто в мире не может определять цены на нефть. Эти несколько стран не смогут управлять спросом и предложением во всем мире", — сказал он.По мнению эксперта, Москва ранее уже смогла "нейтрализовать" действия западных стран, в частности, переведя оплату газа на рубли."Данное заявление стран G7 не имеет никакого влияния, оно нацелено на широкую публику", — отметил Бу Худур.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

https://ria.ru/20220630/neft-1799299836.html

https://ria.ru/20220630/neft-1799330349.html

россия

сша

карибское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, сша, карибское море, g7, санкции в отношении россии, в мире