Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/neft-1799444181.html
Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России
Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России - РИА Новости, 01.07.2022
Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России
Решение лидеров стран "Большой семерки" об ограничении цен на российские нефть и газ не увенчается успехом, так как им не под силу управлять множеством... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:31
2022-07-01T00:31
экономика
цены на нефть
россия
сша
карибское море
g7
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798261107_0:218:2896:1847_1920x0_80_0_0_eac062d2c61e18f3982bba07ca10dd71.jpg
КАИР, 1 июл — РИА Новости. Решение лидеров стран "Большой семерки" об ограничении цен на российские нефть и газ не увенчается успехом, так как им не под силу управлять множеством факторов, определяющих цены на энергоносители, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Хаджадж Бу Худур.Аналогично, к примеру, цены на нефть также изменятся в случае ураганов в районе Карибского моря, снижения запасов в США, чересчур жаркого лета или холодной зимы в Европе и множества других факторов."Поэтому никто в мире не может определять цены на нефть. Эти несколько стран не смогут управлять спросом и предложением во всем мире", — сказал он.По мнению эксперта, Москва ранее уже смогла "нейтрализовать" действия западных стран, в частности, переведя оплату газа на рубли."Данное заявление стран G7 не имеет никакого влияния, оно нацелено на широкую публику", — отметил Бу Худур.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
https://ria.ru/20220630/neft-1799299836.html
https://ria.ru/20220630/neft-1799330349.html
россия
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798261107_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2a4c93153877eaa2b926157fca308f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, сша, карибское море, g7, санкции в отношении россии, в мире
00:31 01.07.2022
 
Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России

Эксперт Бу Худур: планы G7 на ограничение цены на российскую нефть нереалистичны

© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 июл — РИА Новости. Решение лидеров стран "Большой семерки" об ограничении цен на российские нефть и газ не увенчается успехом, так как им не под силу управлять множеством факторов, определяющих цены на энергоносители, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Хаджадж Бу Худур.
"Решение лидеров G7 об установлении потолка цен на нефть и газ из России по сути не в их власти. Цены на нефть – российскую Brent, американскую WTI, другие сорта – регулируются рядом факторов, более того, они влияют друг на друга. Например, в случае геополитических потрясений в районе Персидского залива цены на нефть Brent изменятся", — рассказал эксперт.
Аналогично, к примеру, цены на нефть также изменятся в случае ураганов в районе Карибского моря, снижения запасов в США, чересчур жаркого лета или холодной зимы в Европе и множества других факторов.
"Поэтому никто в мире не может определять цены на нефть. Эти несколько стран не смогут управлять спросом и предложением во всем мире", — сказал он.
По мнению эксперта, Москва ранее уже смогла "нейтрализовать" действия западных стран, в частности, переведя оплату газа на рубли.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:46
Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен
"Данное заявление стран G7 не имеет никакого влияния, оно нацелено на широкую публику", — отметил Бу Худур.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:47
Байден заявил, что лимиты цен на российскую нефть снизят "доходы Путина"
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАКарибское мореG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала