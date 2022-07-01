https://ria.ru/20220701/natsionalisty-1799454226.html

Лидеров украинских националистов в 1930-е годы уличали в пьянстве и взятках

Лидеров украинских националистов в 1930-е годы уличали в пьянстве и взятках - РИА Новости, 01.07.2022

Лидеров украинских националистов в 1930-е годы уличали в пьянстве и взятках

Лидеры украинских националистов, бежавшие от советской власти в 1930-х годах на Дальний Восток, были взяточниками, растратчиками, пьяницами, но при этом... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:28

2022-07-01T05:28

2022-07-01T05:28

юрий рой

япония

ссср

харбин

украинская повстанческая армия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лидеры украинских националистов, бежавшие от советской власти в 1930-х годах на Дальний Восток, были взяточниками, растратчиками, пьяницами, но при этом обеспечивались синекурой с помощью японской разведки. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди обнародованных материалов — фотокопии протоколов допросов лидеров так называемой "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ."Украинская национальная колония" была создана в 1934 году на оккупированных милитаристской Японией территориях Маньчжурии по инициативе эмигрировавших туда украинских националистов. Целью деятельности УНК была активная борьба против СССР для отторжения от Советского Союза Приморья и образования там украинского националистического государства. Националисты рассчитывали в этом деле на помощь Японии и гитлеровской Германии.Глава УНК в 1935-1941 годах Юрий Рой рассказал на допросе о личности Александра Витковского, руководившего колонией в 1944-1945 годах."В 1938 году Витковский был исключен из "Украинской колонии" за аморальные действия, за взяточничество с его стороны, проявленное в фирме "Чурин и Ко", о чем стало известно в Харбине, и чтобы поддержать престиж колонии, Витковский правлением колонии из членства был исключен… Когда он вновь был принят в члены колонии — не знаю", — говорил Рой.Сам Витковский рассказывал о своем предшественнике на посту руководителя УНК Викторе Кулябко-Корецком, в отношении которого терпение членов колонии лопнуло весной 1944 года."Кулябко-Корецкий от должности председателя был отстранен, очевидно, по просьбе членов УНК, потому что он не проводил никакой работы и не интересовался жизнью колонии. Средства расходовал по своему усмотрению для своих личных интересов", — рассказывал Витковский.Помимо самого Витковского, по его же словам, в списке претендентов на должность главы УНК оказался и некий Кациенко, который "был из списка отведен, как пьяница".Фирма "Чурин и Ко", одно из самых крупных русских торгово-промышленных предприятий в Маньчжоу-Ди-Го, с помощью японской разведки стала прикрытием для лидеров "Украинской национальной колонии" — например, для приехавшего в Харбин представителя берлинского центра "Организации украинских националистов"* радикала Корда-Федорова."Галичанин Корда-Федоров, который японской военной миссией был устроен на работу в фирму "Чурин и Ко", числился там в мастерской электротехнического отдела, но ничего не делал, приходил и уходил, когда ему вздумается", — говорил Витковский.Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ (информационно-разведывательное управление Квантунской группировки войск) была руководящим органом для всех японских военных миссий и их отделений.Точку в планах "Украинской национальной колонии" поставил разгром японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им было отказано в реабилитации как лицам, совершим государственные преступления по политическим мотивам.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220630/natsionalista-1799151345.html

https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

https://ria.ru/20220701/natsionalisty-1799450189.html

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юрий рой, япония, ссср, харбин, украинская повстанческая армия, великая отечественная война (1941-1945), в мире, общество, москва