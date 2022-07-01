https://ria.ru/20220701/nato-1799624952.html

В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.07.2022

В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - печальнейший эпизод эволюции европейской безопасности. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:28

2022-07-01T16:28

2022-07-01T16:37

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

швеция

финляндия

нато

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - печальнейший эпизод эволюции европейской безопасности."Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности",- сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".

https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html

швеция

финляндия

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Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, швеция, финляндия, нато