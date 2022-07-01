https://ria.ru/20220701/nato-1799624952.html
В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - печальнейший эпизод эволюции европейской безопасности. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:28
2022-07-01T16:28
2022-07-01T16:37
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
швеция
финляндия
нато
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - печальнейший эпизод эволюции европейской безопасности."Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности",- сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, швеция, финляндия, нато
16:28 01.07.2022 (обновлено: 16:37 01.07.2022)
В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Дипломат Грушко назвал расширение НАТО печальнейшим эпизодом эволюции безопасности Европы