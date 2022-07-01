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В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
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В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - печальнейший эпизод эволюции европейской безопасности. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:28
2022-07-01T16:37
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
швеция
финляндия
нато
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - печальнейший эпизод эволюции европейской безопасности."Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности",- сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, швеция, финляндия, нато
16:28 01.07.2022 (обновлено: 16:37 01.07.2022)
 
В МИД высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Дипломат Грушко назвал расширение НАТО печальнейшим эпизодом эволюции безопасности Европы

© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент Турции Реджеп Эрдоган после подписания трехстороннего меморандума о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган после подписания трехстороннего меморандума о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Президент Турции Реджеп Эрдоган после подписания трехстороннего меморандума о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - печальнейший эпизод эволюции европейской безопасности.
"Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности",- сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
08:00
Запад сдал курдов Эрдогану. На очереди Греция
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоШвецияФинляндияНАТО
 
 
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