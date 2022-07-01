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НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022
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НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД
Признание России прямой угрозой для НАТО это серьезная заявка на противостояние с РФ "по всем фронтам", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:17
2022-07-01T16:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
нато
безопасность
александр грушко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Признание России прямой угрозой для НАТО это серьезная заявка на противостояние с РФ "по всем фронтам", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу (НАТО - ред.). Это серьезнейший поворот, и это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России по всем фронтам с использованием всех инструментов", - сказал Грушко во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, безопасность, александр грушко
16:17 01.07.2022 (обновлено: 16:39 01.07.2022)
 
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД

Замглавы МИД Грушко: НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Признание России прямой угрозой для НАТО это серьезная заявка на противостояние с РФ "по всем фронтам", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу (НАТО - ред.). Это серьезнейший поворот, и это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России по всем фронтам с использованием всех инструментов", - сказал Грушко во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияНАТОБезопасностьАлександр Грушко
 
 
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