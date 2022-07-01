https://ria.ru/20220701/nato-1799621427.html
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД
Признание России прямой угрозой для НАТО это серьезная заявка на противостояние с РФ "по всем фронтам", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:17
2022-07-01T16:17
2022-07-01T16:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
нато
безопасность
александр грушко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Признание России прямой угрозой для НАТО это серьезная заявка на противостояние с РФ "по всем фронтам", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу (НАТО - ред.). Это серьезнейший поворот, и это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России по всем фронтам с использованием всех инструментов", - сказал Грушко во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, безопасность, александр грушко
16:17 01.07.2022 (обновлено: 16:39 01.07.2022)
НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД
Замглавы МИД Грушко: НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам