https://ria.ru/20220701/nato-1799621427.html

НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД

НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022

НАТО делает заявку на противостояние с Россией по всем фронтам, заявил МИД

Признание России прямой угрозой для НАТО это серьезная заявка на противостояние с РФ "по всем фронтам", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:17

2022-07-01T16:17

2022-07-01T16:39

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

нато

безопасность

александр грушко

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Признание России прямой угрозой для НАТО это серьезная заявка на противостояние с РФ "по всем фронтам", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу (НАТО - ред.). Это серьезнейший поворот, и это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России по всем фронтам с использованием всех инструментов", - сказал Грушко во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, безопасность, александр грушко