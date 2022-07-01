https://ria.ru/20220701/nato-1799619876.html
НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны", заявил Грушко
НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны", заявил Грушко - РИА Новости, 01.07.2022
НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны", заявил Грушко
НАТО во время саммита в Мадриде в конце июня вернулась к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:14
2022-07-01T16:14
2022-07-01T16:24
в мире
нато
александр грушко
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. НАТО во время саммита в Мадриде в конце июня вернулась к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что в Мадриде НАТО завершила эволюционный кульбит в своем развитии после основания в 1949 году и вернулась к истокам, схемам обеспечения безопасности, военной безопасности времен холодной войны", - сказал Грушко во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".
https://ria.ru/20220701/nato-1799553074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, нато, александр грушко, россия
16:14 01.07.2022 (обновлено: 16:24 01.07.2022)
НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны", заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны"