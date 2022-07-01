https://ria.ru/20220701/nato-1799619876.html

НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны", заявил Грушко

НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны", заявил Грушко - РИА Новости, 01.07.2022

НАТО вернулась к схемам времен "холодной войны", заявил Грушко

НАТО во время саммита в Мадриде в конце июня вернулась к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:14

2022-07-01T16:14

2022-07-01T16:24

в мире

нато

александр грушко

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. НАТО во время саммита в Мадриде в конце июня вернулась к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что в Мадриде НАТО завершила эволюционный кульбит в своем развитии после основания в 1949 году и вернулась к истокам, схемам обеспечения безопасности, военной безопасности времен холодной войны", - сказал Грушко во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

https://ria.ru/20220701/nato-1799553074.html

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Варвара Скокшина

в мире, нато, александр грушко, россия