https://ria.ru/20220701/nato-1799553074.html

Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО

Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО - РИА Новости, 01.07.2022

Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО

Вашингтон и НАТО должны прекратить эскалацию напряженности на Украине во избежание непоправимых для всего мира последствий. Об этом на своей странице в твиттере РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:35

2022-07-01T13:35

2022-07-01T14:54

в мире

владимир путин

джо байден

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вашингтон и НАТО должны прекратить эскалацию напряженности на Украине во избежание непоправимых для всего мира последствий. Об этом на своей странице в твиттере написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.По ее словам, американский народ не желает военного конфликта с Россией, однако Североатлантический альянс и администрация президента Джо Байдена всячески пытаются втянуть страну в противостояние. Она подчеркнула, что "в этой войне победителей не будет"."Эскалация из-за Украины, страны, не входящей в альянс, которая рискует обернуться ядерной войной, — силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО", — написала конгрессвумен.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799363269.html

https://ria.ru/20220617/tramp-1796363773.html

украина

сша

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, джо байден, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, нато