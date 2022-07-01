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Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
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Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО
Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО
Вашингтон и НАТО должны прекратить эскалацию напряженности на Украине во избежание непоправимых для всего мира последствий. Об этом на своей странице в твиттере РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:35
2022-07-01T14:54
в мире
владимир путин
джо байден
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вашингтон и НАТО должны прекратить эскалацию напряженности на Украине во избежание непоправимых для всего мира последствий. Об этом на своей странице в твиттере написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.По ее словам, американский народ не желает военного конфликта с Россией, однако Североатлантический альянс и администрация президента Джо Байдена всячески пытаются втянуть страну в противостояние. Она подчеркнула, что "в этой войне победителей не будет"."Эскалация из-за Украины, страны, не входящей в альянс, которая рискует обернуться ядерной войной, — силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО", — написала конгрессвумен.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799363269.html
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в мире, владимир путин, джо байден, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, нато
13:35 01.07.2022 (обновлено: 14:54 01.07.2022)
 
Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО

Конгрессвумен Грин призвала США не рисковать ядерной войной ради Украины и выйти из НАТО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вашингтон и НАТО должны прекратить эскалацию напряженности на Украине во избежание непоправимых для всего мира последствий. Об этом на своей странице в твиттере написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, американский народ не желает военного конфликта с Россией, однако Североатлантический альянс и администрация президента Джо Байдена всячески пытаются втянуть страну в противостояние. Она подчеркнула, что "в этой войне победителей не будет".
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"Эскалация из-за Украины, страны, не входящей в альянс, которая рискует обернуться ядерной войной, — силовая игра, ставящая под угрозу весь мир. Мы должны выйти из НАТО", — написала конгрессвумен.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.
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В миреВладимир ПутинДжо БайденУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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