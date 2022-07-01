13:35 01.07.2022 (обновлено: 14:54 01.07.2022)
Американская конгрессвумен призвала США выйти из НАТО
Конгрессвумен Грин призвала США не рисковать ядерной войной ради Украины и выйти из НАТО
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вашингтон и НАТО должны прекратить эскалацию напряженности на Украине во избежание непоправимых для всего мира последствий. Об этом на своей странице в твиттере написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, американский народ не желает военного конфликта с Россией, однако Североатлантический альянс и администрация президента Джо Байдена всячески пытаются втянуть страну в противостояние. Она подчеркнула, что "в этой войне победителей не будет".
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.