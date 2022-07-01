https://ria.ru/20220701/nato-1799510813.html

Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи

Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи - РИА Новости, 01.07.2022

Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи

Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:12

2022-07-01T12:12

2022-07-01T14:39

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.Церемония вступления в должность прошла в Штутгарте (Германия). Каволи, который ранее командовал американскими сухопутными силами в Европе и Африке, сменил на посту отслужившего три года Тода Уолтерса.Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, сша, евросоюз