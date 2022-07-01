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Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи - РИА Новости, 01.07.2022
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Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи
Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи - РИА Новости, 01.07.2022
Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи
Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:12
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нато
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.Церемония вступления в должность прошла в Штутгарте (Германия). Каволи, который ранее командовал американскими сухопутными силами в Европе и Африке, сменил на посту отслужившего три года Тода Уолтерса.Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.
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нато, в мире, сша, евросоюз
12:12 01.07.2022 (обновлено: 14:39 01.07.2022)
 
Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи

Американский генерал Каволи принял командование силами НАТО в Европе

© AFP 2022 / Patrik Stollarz Американский генерал Кристофер Каволи
Американский генерал Кристофер Каволи - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
Американский генерал Кристофер Каволи
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Церемония вступления в должность прошла в Штутгарте (Германия). Каволи, который ранее командовал американскими сухопутными силами в Европе и Африке, сменил на посту отслужившего три года Тода Уолтерса.
Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.
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