https://ria.ru/20220701/nato-1799510813.html
Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи
Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи - РИА Новости, 01.07.2022
Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи
Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:12
2022-07-01T12:12
2022-07-01T14:39
нато
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евросоюз
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием США, также став главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.Церемония вступления в должность прошла в Штутгарте (Германия). Каволи, который ранее командовал американскими сухопутными силами в Европе и Африке, сменил на посту отслужившего три года Тода Уолтерса.Каволи является специалистом по России и знает русский язык в числе прочих.
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, сша, евросоюз
12:12 01.07.2022 (обновлено: 14:39 01.07.2022)
Новым командующим силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи
Американский генерал Каволи принял командование силами НАТО в Европе