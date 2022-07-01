https://ria.ru/20220701/nato-1799509433.html

Швеция и Финляндия еще не вступили в НАТО, заявил Эрдоган

Швеция и Финляндия еще не вступили в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 01.07.2022

Швеция и Финляндия еще не вступили в НАТО, заявил Эрдоган

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще не состоялось, это долгий процесс, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:06

2022-07-01T12:06

2022-07-01T12:29

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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще не состоялось, это долгий процесс, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Конечно, у нас будет возможность увидеть, что принесут на практике все эти решения, принятые и зафиксированные на Мадридском саммите. Более того, нам нужно знать; эти подписи не означают конца этой работы. Я думаю, что некоторые немного торопятся. Работа не закончена. Это еще приглашение. Долгий процесс начинается с этого приглашения. Неясно, сколько времени он займет", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида."…Процесс в отношении членства Македонии (в НАТО) занял много лет. Это не то, что происходит сразу. Что они будут делать в этом процессе, по какому пути пойдут? Как только это произойдет, мы будем следить за этим процессом. Наш орган утверждения – это наш парламент. Без одобрения нашего парламента эта работа все равно не пойдет. Нет необходимости суетиться. В настоящее время Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. Это нужно знать раз и навсегда", - добавил президент Турции.

https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, финляндия, турция, нато