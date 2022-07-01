12:06 01.07.2022 (обновлено: 12:29 01.07.2022)
Швеция и Финляндия еще не вступили в НАТО, заявил Эрдоган
Эрдоган: без одобрения турецкого парламента Швеция и Финляндия не вступят в НАТО
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще не состоялось, это долгий процесс, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Конечно, у нас будет возможность увидеть, что принесут на практике все эти решения, принятые и зафиксированные на Мадридском саммите. Более того, нам нужно знать; эти подписи не означают конца этой работы. Я думаю, что некоторые немного торопятся. Работа не закончена. Это еще приглашение. Долгий процесс начинается с этого приглашения. Неясно, сколько времени он займет", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Мадрида.
"…Процесс в отношении членства Македонии (в НАТО) занял много лет. Это не то, что происходит сразу. Что они будут делать в этом процессе, по какому пути пойдут? Как только это произойдет, мы будем следить за этим процессом. Наш орган утверждения – это наш парламент. Без одобрения нашего парламента эта работа все равно не пойдет. Нет необходимости суетиться. В настоящее время Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. Это нужно знать раз и навсегда", - добавил президент Турции.