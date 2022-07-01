https://ria.ru/20220701/nato-1799506025.html

Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными

Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными - РИА Новости, 01.07.2022

Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными

Слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, смешны, утверждать подобные глупости даже стыдно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:56

2022-07-01T11:56

2022-07-01T11:56

в мире

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

белоруссия

белорусский государственный университет

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, смешны, утверждать подобные глупости даже стыдно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО - это оборонительный альянс. Это уже смешно, для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно", - подчеркнул он.Министр отметил, что смысл существования НАТО был утрачен, когда перестали существовать Варшавский договор и СССР, сейчас же "Варшавского договора нет, СССР нет, а НАТО пять раз передвигалось на восток". "Если сам наступаешь, осваиваешь территорию, размещаешь там вооруженную силу, то, если я правильно понимаю русский язык, это не оборона, это нечто противоположное", - заявил Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета и других высших учебных заведений.Ранее лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, белоруссия, белорусский государственный университет