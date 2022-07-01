Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/nato-1799506025.html
Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными
Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными - РИА Новости, 01.07.2022
Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными
Слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, смешны, утверждать подобные глупости даже стыдно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:56
2022-07-01T11:56
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
белоруссия
белорусский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, смешны, утверждать подобные глупости даже стыдно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО - это оборонительный альянс. Это уже смешно, для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно", - подчеркнул он.Министр отметил, что смысл существования НАТО был утрачен, когда перестали существовать Варшавский договор и СССР, сейчас же "Варшавского договора нет, СССР нет, а НАТО пять раз передвигалось на восток". "Если сам наступаешь, осваиваешь территорию, размещаешь там вооруженную силу, то, если я правильно понимаю русский язык, это не оборона, это нечто противоположное", - заявил Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета и других высших учебных заведений.Ранее лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, белоруссия, белорусский государственный университет
11:56 01.07.2022
 
Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными

Лавров назвал заявления об оборонительном характере НАТО смешными и глупыми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, смешны, утверждать подобные глупости даже стыдно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО - это оборонительный альянс. Это уже смешно, для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно", - подчеркнул он.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
Министр отметил, что смысл существования НАТО был утрачен, когда перестали существовать Варшавский договор и СССР, сейчас же "Варшавского договора нет, СССР нет, а НАТО пять раз передвигалось на восток". "Если сам наступаешь, осваиваешь территорию, размещаешь там вооруженную силу, то, если я правильно понимаю русский язык, это не оборона, это нечто противоположное", - заявил Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета и других высших учебных заведений.
Ранее лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 08:00
Безумная стратегия НАТО: на пути к двойному сдерживанию России и Китая
 
В миреРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровБелоруссияБелорусский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала