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СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах - РИА Новости, 01.07.2022
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СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах - РИА Новости, 01.07.2022
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах
В Совете Федерации готовы проработать с заинтересованными сторонами предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ограничить на телевидении... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:54
2022-07-01T14:54
общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
совет федерации рф
иван абрамов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Совете Федерации готовы проработать с заинтересованными сторонами предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ограничить на телевидении показ сцен жестокости и реалити-шоу, заявил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Иван Абрамов.Следственный комитет РФ предлагает ограничить показ сцен насилия и жестокости, а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь, на федеральных телеканалах, заявил ранее в пятницу в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию, нужно принять дополнительные меры."В СФ готовы проработать совместно со всеми заинтересованными сторонами эту необходимость", - сказал Абрамов.
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общество, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, совет федерации рф, иван абрамов
14:54 01.07.2022
 
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах

Сенатор Абрамов: СФ готов проработать идею СК об ограничении показа насилия по телевизору

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Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Совете Федерации готовы проработать с заинтересованными сторонами предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ограничить на телевидении показ сцен жестокости и реалити-шоу, заявил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Иван Абрамов.
Следственный комитет РФ предлагает ограничить показ сцен насилия и жестокости, а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь, на федеральных телеканалах, заявил ранее в пятницу в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию, нужно принять дополнительные меры.
"В СФ готовы проработать совместно со всеми заинтересованными сторонами эту необходимость", - сказал Абрамов.
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ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр БастрыкинСовет Федерации РФИван Абрамов
 
 
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