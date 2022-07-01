https://ria.ru/20220701/nasilie-1799584439.html
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах - РИА Новости, 01.07.2022
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах
В Совете Федерации готовы проработать с заинтересованными сторонами предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ограничить на телевидении... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:54
2022-07-01T14:54
2022-07-01T14:54
общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
совет федерации рф
иван абрамов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Совете Федерации готовы проработать с заинтересованными сторонами предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ограничить на телевидении показ сцен жестокости и реалити-шоу, заявил РИА Новости член комиссии Совфеда по информационной политике Иван Абрамов.Следственный комитет РФ предлагает ограничить показ сцен насилия и жестокости, а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь, на федеральных телеканалах, заявил ранее в пятницу в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию, нужно принять дополнительные меры."В СФ готовы проработать совместно со всеми заинтересованными сторонами эту необходимость", - сказал Абрамов.
https://ria.ru/20220506/slonik-1787206130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, совет федерации рф, иван абрамов
СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах
Сенатор Абрамов: СФ готов проработать идею СК об ограничении показа насилия по телевизору