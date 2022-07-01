https://ria.ru/20220701/narva-1799452543.html

"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО

"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО - РИА Новости, 01.07.2022

"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО

В эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T04:29

2022-07-01T04:29

2022-07-01T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

нарва

эстония

украина

дания

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону своего восточного соседа, рассказал датский телеканал tv2.dk.Горожане рассказали журналистам, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве."Путин делает для России все. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине", — рассказал местный житель Анатолий.По его словам, в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии жители Нарвы поддержат Москву.Пенсионерка Людмила Толомпойко также пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть "благоразумнее и дипломатичнее".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html

https://ria.ru/20220630/voyna-1799151966.html

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в мире, россия, нарва, эстония, украина, дания