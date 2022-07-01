04:29 01.07.2022 (обновлено: 16:22 01.07.2022)
"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО
Датский канал tv2.dk: в случае войны России с Эстонией русские в Нарве поддержат Москву
Граница России и Эстонии на берегах реки Нарва. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону своего восточного соседа, рассказал датский телеканал tv2.dk.
"Даже притом что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95 процентов горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте", — сообщает канал.
Горожане рассказали журналистам, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве.
"Путин делает для России все. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине", — рассказал местный житель Анатолий.
По его словам, в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии жители Нарвы поддержат Москву.
"Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию", — отметил мужчина.
Пенсионерка Людмила Толомпойко также пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть "благоразумнее и дипломатичнее".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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