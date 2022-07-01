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"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/narva-1799452543.html
"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО
"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО
В эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:29
2022-07-01T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нарва
эстония
украина
дания
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону своего восточного соседа, рассказал датский телеканал tv2.dk.Горожане рассказали журналистам, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве."Путин делает для России все. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине", — рассказал местный житель Анатолий.По его словам, в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии жители Нарвы поддержат Москву.Пенсионерка Людмила Толомпойко также пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть "благоразумнее и дипломатичнее".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html
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в мире, россия, нарва, эстония, украина, дания
04:29 01.07.2022 (обновлено: 16:22 01.07.2022)
 
"Здесь все за Россию": датское СМИ нашло союзников Москвы в НАТО

Датский канал tv2.dk: в случае войны России с Эстонией русские в Нарве поддержат Москву

© Depositphotos / chasdesignГраница России и Эстонии на берегах реки Нарва
Граница России и Эстонии на берегах реки Нарва - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Depositphotos / chasdesign
Граница России и Эстонии на берегах реки Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону своего восточного соседа, рассказал датский телеканал tv2.dk.

"Даже притом что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95 процентов горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте", — сообщает канал.

Горожане рассказали журналистам, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве.
"Путин делает для России все. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине", — рассказал местный житель Анатолий.
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По его словам, в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии жители Нарвы поддержат Москву.

"Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию", — отметил мужчина.

Пенсионерка Людмила Толомпойко также пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть "благоразумнее и дипломатичнее".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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