https://ria.ru/20220701/nartsiss-1799621691.html
Тело Пьера Нарцисса отправили в Камерун
Тело Пьера Нарцисса отправили в Камерун - РИА Новости, 01.07.2022
Тело Пьера Нарцисса отправили в Камерун
Тело певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправлено на родину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в России Танга Бианг. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:30
2022-07-01T16:30
2022-07-01T16:30
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тело певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправлено на родину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в России Танга Бианг.В четверг в Москве прошло прощание с артистом. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.В дипмиссии ранее отметили, что Россия стала для исполнителя второй родиной, "не только дав ему возможность быть здесь студентом, но и предоставив ему шанс реализовать творческий талант, благодаря которому он стал известным певцом".Нарцисс прославился благодаря песне "Шоколадный заяц" на шоу "Фабрика звезд". В дальнейшем он выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
https://ria.ru/20220630/nartsiss-1799248462.html
https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798915627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес
Тело Пьера Нарцисса отправили в Камерун
Тело певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправили на родину
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тело певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправлено на родину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в России Танга Бианг.
"Самолет с телом Пьера Нарцисса вылетел из Москвы 30 июня", – сказал дипломат.
В четверг в Москве прошло прощание с артистом. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.
В дипмиссии ранее отметили, что Россия стала для исполнителя второй родиной, "не только дав ему возможность быть здесь студентом, но и предоставив ему шанс реализовать творческий талант, благодаря которому он стал известным певцом".
Нарцисс прославился
благодаря песне "Шоколадный заяц" на шоу "Фабрика звезд". В дальнейшем он выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.