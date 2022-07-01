https://ria.ru/20220701/nartsiss-1799621691.html

Тело Пьера Нарцисса отправили в Камерун

Тело Пьера Нарцисса отправили в Камерун - РИА Новости, 01.07.2022

Тело Пьера Нарцисса отправили в Камерун

Тело певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправлено на родину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в России Танга Бианг. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:30

2022-07-01T16:30

2022-07-01T16:30

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тело певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправлено на родину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Камеруна в России Танга Бианг.В четверг в Москве прошло прощание с артистом. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.В дипмиссии ранее отметили, что Россия стала для исполнителя второй родиной, "не только дав ему возможность быть здесь студентом, но и предоставив ему шанс реализовать творческий талант, благодаря которому он стал известным певцом".Нарцисс прославился благодаря песне "Шоколадный заяц" на шоу "Фабрика звезд". В дальнейшем он выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.

https://ria.ru/20220630/nartsiss-1799248462.html

https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798915627.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес