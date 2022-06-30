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"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом

"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022

"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом

Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с певцом Пьером Нарциссом. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:18

2022-06-30T14:18

2022-06-30T15:14

фото

шоубиз

пьер нарцисс

москва

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Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с певцом Пьером Нарциссом. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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