"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом
Траурная церемония проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.
Траурная церемония проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.
Почтить память артиста пришли его родные, друзья и коллеги.
Почтить память артиста пришли его родные, друзья и коллеги.
Люди принесли на церемонию букеты красных, розовых и белых роз.
Люди принесли на церемонию букеты красных, розовых и белых роз.
"Я очень люблю тебя, папа. <…> Жалко, что я провела с тобой так мало времени и потеряла тебя так рано…" — призналась дочь певца Каролина-Кристель.
"Я очень люблю тебя, папа. <…> Жалко, что я провела с тобой так мало времени и потеряла тебя так рано…" — призналась дочь певца Каролина-Кристель.
"Ты принес очень много добра. <...> Мы не прощаемся с тобой", — сказала бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева.
"Ты принес очень много добра. <...> Мы не прощаемся с тобой", — сказала бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева.
Телеведущая Яна Чурикова вспоминала, что любила объявлять выступления Нарцисса. "Он выходил на сцену, чтобы дарить радость", — заметила она.
Телеведущая Яна Чурикова вспоминала, что любила объявлять выступления Нарцисса. "Он выходил на сцену, чтобы дарить радость", — заметила она.
По словам участника группы "Корни" Александра Бердникова, каждая встреча с Пьером Нарциссом была счастьем. "Ты был профессиональный артист. <...> Такого "шоколадного зайца" у нас уже не будет никогда", — добавил он.
По словам участника группы "Корни" Александра Бердникова, каждая встреча с Пьером Нарциссом была счастьем. "Ты был профессиональный артист. <...> Такого "шоколадного зайца" у нас уже не будет никогда", — добавил он.
Представитель посольства Камеруна отметил, что "артист не умирает".
Представитель посольства Камеруна отметил, что "артист не умирает".
Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря участию в "Фабрике звезд".
Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря участию в "Фабрике звезд".
Артист скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры.
Артист скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры.
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне.