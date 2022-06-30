Рейтинг@Mail.ru
"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220630/proschanie-1799255327.html
"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом
"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022
"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом
Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с певцом Пьером Нарциссом. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:18
2022-06-30T15:14
фото
шоубиз
пьер нарцисс
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799254017_0:187:3096:1929_1920x0_80_0_0_6763e96ab40ca2a6b4bbb407dd9cc137.jpg
Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с певцом Пьером Нарциссом. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799254017_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_9565d902f7d2be9980e56179ad484b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, пьер нарцисс, москва
14:18 30.06.2022 (обновлено: 15:14 30.06.2022)
 

"Он выходил на сцену, чтобы дарить радость". Прощание с Пьером Нарциссом

Читать ria.ru в
Родные, друзья, коллеги и поклонники простились с певцом Пьером Нарциссом. Кадры гражданской панихиды — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Траурная церемония проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Прощание с Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
1 из 11

Траурная церемония проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Почтить память артиста пришли его родные, друзья и коллеги.

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева на церемонии прощания с певцом в Москве
2 из 11

Почтить память артиста пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Люди принесли на церемонию букеты красных, розовых и белых роз.

Люди на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
3 из 11

Люди принесли на церемонию букеты красных, розовых и белых роз.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Я очень люблю тебя, папа. <…> Жалко, что я провела с тобой так мало времени и потеряла тебя так рано…" — призналась дочь певца Каролина-Кристель.

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель на церемонии прощания с Пьером Нарциссом в Москве
4 из 11

"Я очень люблю тебя, папа. <…> Жалко, что я провела с тобой так мало времени и потеряла тебя так рано…" — призналась дочь певца Каролина-Кристель.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Ты принес очень много добра. <...> Мы не прощаемся с тобой", — сказала бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева.

Люди на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
5 из 11

"Ты принес очень много добра. <...> Мы не прощаемся с тобой", — сказала бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Телеведущая Яна Чурикова вспоминала, что любила объявлять выступления Нарцисса. "Он выходил на сцену, чтобы дарить радость", — заметила она.

Журналист, телеведущая Яна Чурикова на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
6 из 11

Телеведущая Яна Чурикова вспоминала, что любила объявлять выступления Нарцисса. "Он выходил на сцену, чтобы дарить радость", — заметила она.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По словам участника группы "Корни" Александра Бердникова, каждая встреча с Пьером Нарциссом была счастьем. "Ты был профессиональный артист. <...> Такого "шоколадного зайца" у нас уже не будет никогда", — добавил он.

Участники группы Корни Александр Бердников на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
7 из 11

По словам участника группы "Корни" Александра Бердникова, каждая встреча с Пьером Нарциссом была счастьем. "Ты был профессиональный артист. <...> Такого "шоколадного зайца" у нас уже не будет никогда", — добавил он.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Представитель посольства Камеруна отметил, что "артист не умирает".

Прощание с Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
8 из 11

Представитель посольства Камеруна отметил, что "артист не умирает".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря участию в "Фабрике звезд".

Люди на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
9 из 11

Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря участию в "Фабрике звезд".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Артист скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры.

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева и его дочь Каролина-Кристель на церемонии прощания с Пьером Нарциссом в Москве
10 из 11

Артист скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне.

Певец Игорь Наджиев на церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве
11 из 11

Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
ШоубизФотоПьер НарциссМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала