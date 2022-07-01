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В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим - РИА Новости, 01.07.2022
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В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим
В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим - РИА Новости, 01.07.2022
В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим
В Московской области заработал новый налоговый режим для организаций и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:00
2022-07-01T10:00
экономика
москва
калужская область
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Московской области заработал новый налоговый режим для организаций и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального мининвеста."С 1 июля для предпринимателей заработает новый специальный налоговый режим – Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). На первоначальном этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан", - сказано в сообщении.Отмечается, что новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей."Основные преимущества нового режима - освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов. Предприниматели освобождаются от предоставления налоговой декларации, расчетов и большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также обязанности ведения книги учета доходов и расходов", - добавили в пресс-службе.
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экономика, москва, калужская область
10:00 01.07.2022
 
В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим

В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим АУСН

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМонеты России и конверты с логотипом ФНС
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Московской области заработал новый налоговый режим для организаций и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального мининвеста.
"С 1 июля для предпринимателей заработает новый специальный налоговый режим – Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). На первоначальном этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан", - сказано в сообщении.
Отмечается, что новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей.
"Основные преимущества нового режима - освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов. Предприниматели освобождаются от предоставления налоговой декларации, расчетов и большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также обязанности ведения книги учета доходов и расходов", - добавили в пресс-службе.
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