https://ria.ru/20220701/nalogi-1799478121.html

В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим

В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим - РИА Новости, 01.07.2022

В Подмосковье с 1 июля заработал новый налоговый режим

В Московской области заработал новый налоговый режим для организаций и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:00

2022-07-01T10:00

2022-07-01T10:00

экономика

москва

калужская область

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Московской области заработал новый налоговый режим для организаций и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального мининвеста."С 1 июля для предпринимателей заработает новый специальный налоговый режим – Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). На первоначальном этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан", - сказано в сообщении.Отмечается, что новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей."Основные преимущества нового режима - освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов. Предприниматели освобождаются от предоставления налоговой декларации, расчетов и большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также обязанности ведения книги учета доходов и расходов", - добавили в пресс-службе.

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москва

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, калужская область