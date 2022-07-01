Рейтинг@Mail.ru
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/naemnik-1799573469.html
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу - РИА Новости, 01.07.2022
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу
Защита наёмника из Марокко Брагима Саадуна, осужденного в ДНР на смертную казнь, подала кассационную жалобу для смягчения приговора, сообщила в пятницу РИА... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:25
2022-07-01T14:35
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
марокко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794335865_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_32cf4cb725db7f58d1b0a1cad370092a.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Защита наёмника из Марокко Брагима Саадуна, осужденного в ДНР на смертную казнь, подала кассационную жалобу для смягчения приговора, сообщила в пятницу РИА Новости его адвокат Елена Веснина."Кассационная жалоба подана", - сказала она.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассацию на приговор. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html
донецкая народная республика
марокко
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794335865_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_adffd9024475ed83c075a1fe6cea17f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, марокко, украина
14:25 01.07.2022 (обновлено: 14:35 01.07.2022)
 
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу

Адвокаты марокканского наемника Брагима, осужденного в ДНР, подали кассационную жалобу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодданный Королевства Марокко Саадун Брагим
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Защита наёмника из Марокко Брагима Саадуна, осужденного в ДНР на смертную казнь, подала кассационную жалобу для смягчения приговора, сообщила в пятницу РИА Новости его адвокат Елена Веснина.
"Кассационная жалоба подана", - сказала она.
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассацию на приговор. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Призываю его вмешаться – отец приговоренного к казни в ДНР марокканца обратился к Путину - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:51Специальная военная операция на Украине
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМароккоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала