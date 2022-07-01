https://ria.ru/20220701/naemnik-1799573469.html
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу - РИА Новости, 01.07.2022
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу
Защита наёмника из Марокко Брагима Саадуна, осужденного в ДНР на смертную казнь, подала кассационную жалобу для смягчения приговора, сообщила в пятницу РИА... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:25
2022-07-01T14:25
2022-07-01T14:35
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Защита наёмника из Марокко Брагима Саадуна, осужденного в ДНР на смертную казнь, подала кассационную жалобу для смягчения приговора, сообщила в пятницу РИА Новости его адвокат Елена Веснина."Кассационная жалоба подана", - сказала она.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассацию на приговор. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, марокко, украина
14:25 01.07.2022 (обновлено: 14:35 01.07.2022)
Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу
Адвокаты марокканского наемника Брагима, осужденного в ДНР, подали кассационную жалобу