https://ria.ru/20220701/naemnik-1799573469.html

Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу

Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу - РИА Новости, 01.07.2022

Адвокаты марокканского наемника Брагима подали кассационную жалобу

Защита наёмника из Марокко Брагима Саадуна, осужденного в ДНР на смертную казнь, подала кассационную жалобу для смягчения приговора, сообщила в пятницу РИА... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:25

2022-07-01T14:25

2022-07-01T14:35

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Защита наёмника из Марокко Брагима Саадуна, осужденного в ДНР на смертную казнь, подала кассационную жалобу для смягчения приговора, сообщила в пятницу РИА Новости его адвокат Елена Веснина."Кассационная жалоба подана", - сказала она.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассацию на приговор. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html

донецкая народная республика

марокко

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, марокко, украина