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Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США - РИА Новости, 01.07.2022
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США
Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:16
2022-07-01T17:16
2022-07-01T17:16
культура
святослав рихтер
ильдар абдразаков
юрий башмет
михаил горбачев
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сша
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю рок-музыки Игоря Сандлера Sandlerfest и проекту "Русская классика в роке".Музыкальная премия "Грэмми" была основана в 1958 году. Ее ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Лауреаты определяются по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Первым советским исполнителем, удостоенным этой премии, стал пианист Святослав Рихтер. Также среди российских исполнителей лауреатами "Грэмми" в разное время становились Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Мстислав Ростропович и даже экс-президент СССР Михаил Горбачев.
https://ria.ru/20220627/konkurs-1798348306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
святослав рихтер, ильдар абдразаков, юрий башмет, михаил горбачев, ссср, новости культуры, сша
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США
Российского гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко приняли в Академию звукозаписи США
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю рок-музыки Игоря Сандлера Sandlerfest и проекту "Русская классика в роке".
"Буквально позавчера меня приняли в Академию Grammy, теперь я имею право сам выдвигать артистов", — говорит Мирошниченко.
Музыкальная премия "Грэмми" была основана в 1958 году. Ее ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Лауреаты определяются по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи.
Первым советским исполнителем, удостоенным этой премии, стал пианист Святослав Рихтер. Также среди российских исполнителей лауреатами "Грэмми" в разное время становились Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Мстислав Ростропович и даже экс-президент СССР Михаил Горбачев.