https://ria.ru/20220701/muzyka-1799635791.html

Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США

Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США - РИА Новости, 01.07.2022

Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США

Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:16

2022-07-01T17:16

2022-07-01T17:16

культура

святослав рихтер

ильдар абдразаков

юрий башмет

михаил горбачев

ссср

новости культуры

сша

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю рок-музыки Игоря Сандлера Sandlerfest и проекту "Русская классика в роке".Музыкальная премия "Грэмми" была основана в 1958 году. Ее ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Лауреаты определяются по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Первым советским исполнителем, удостоенным этой премии, стал пианист Святослав Рихтер. Также среди российских исполнителей лауреатами "Грэмми" в разное время становились Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Мстислав Ростропович и даже экс-президент СССР Михаил Горбачев.

https://ria.ru/20220627/konkurs-1798348306.html

ссср

сша

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

святослав рихтер, ильдар абдразаков, юрий башмет, михаил горбачев, ссср, новости культуры, сша