Рейтинг@Mail.ru
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220701/muzyka-1799635791.html
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США - РИА Новости, 01.07.2022
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США
Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:16
2022-07-01T17:16
культура
святослав рихтер
ильдар абдразаков
юрий башмет
михаил горбачев
ссср
новости культуры
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799627307_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_8d9cc51355df80d8c9217a9fb4675bdc.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю рок-музыки Игоря Сандлера Sandlerfest и проекту "Русская классика в роке".Музыкальная премия "Грэмми" была основана в 1958 году. Ее ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Лауреаты определяются по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Первым советским исполнителем, удостоенным этой премии, стал пианист Святослав Рихтер. Также среди российских исполнителей лауреатами "Грэмми" в разное время становились Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Мстислав Ростропович и даже экс-президент СССР Михаил Горбачев.
https://ria.ru/20220627/konkurs-1798348306.html
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799627307_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_c452ab3fb6333bb082c52959373eefbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
святослав рихтер, ильдар абдразаков, юрий башмет, михаил горбачев, ссср, новости культуры, сша
17:16 01.07.2022
 
Российского гитариста-виртуоза приняли в Академию звукозаписи США

Российского гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко приняли в Академию звукозаписи США

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГитарист Роман Мирошниченко
Гитарист Роман Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский гитарист-виртуоз, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко сообщил, что стал членом Академии искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю рок-музыки Игоря Сандлера Sandlerfest и проекту "Русская классика в роке".

"Буквально позавчера меня приняли в Академию Grammy, теперь я имею право сам выдвигать артистов", — говорит Мирошниченко.

Музыкальная премия "Грэмми" была основана в 1958 году. Ее ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Лауреаты определяются по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи.
Первым советским исполнителем, удостоенным этой премии, стал пианист Святослав Рихтер. Также среди российских исполнителей лауреатами "Грэмми" в разное время становились Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Мстислав Ростропович и даже экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Игра на фортепиано - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:27Культура
Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Фортепиано"
 
КультураСвятослав РихтерИльдар АбдразаковЮрий БашметМихаил ГорбачевСССРНовости культурыСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала