https://ria.ru/20220701/moskva-1799525318.html

Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР

Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022

Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что голосование определит место для площади имени ЛНР в Москве. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:39

2022-07-01T12:39

2022-07-01T13:04

общество

дмитрий песков

луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что голосование определит место для площади имени ЛНР в Москве."Будет голосование, и оно определит (место для площади ЛНР). Безусловно, если уж у нас площадь ДНР есть, должна быть и площадь ЛНР, конечно", - сказал Песков во время общения с прессой в пятницу.В Москве 22 июня появилась площадь ДНР - у посольства США. 1 июля власти Москвы запустили опрос с предложением жителям города выбрать место, которое назовут площадью ЛНР.

https://ria.ru/20220608/lnr-1794103595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, москва