https://ria.ru/20220701/moskva-1799525318.html
Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР
Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что голосование определит место для площади имени ЛНР в Москве. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:39
2022-07-01T12:39
2022-07-01T13:04
общество
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что голосование определит место для площади имени ЛНР в Москве."Будет голосование, и оно определит (место для площади ЛНР). Безусловно, если уж у нас площадь ДНР есть, должна быть и площадь ЛНР, конечно", - сказал Песков во время общения с прессой в пятницу.В Москве 22 июня появилась площадь ДНР - у посольства США. 1 июля власти Москвы запустили опрос с предложением жителям города выбрать место, которое назовут площадью ЛНР.
https://ria.ru/20220608/lnr-1794103595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, москва
12:39 01.07.2022 (обновлено: 13:04 01.07.2022)
Песков ответил на вопрос о выборе места для площади имени ЛНР
Пресс-секретарь Песков заявил, что место для площади ЛНР в Москве определит голосование