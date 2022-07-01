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В Москве продлили срок приема заявок на гранты для точек быстрого питания - РИА Новости, 01.07.2022
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В Москве продлили срок приема заявок на гранты для точек быстрого питания
В Москве продлили срок приема заявок на гранты для точек быстрого питания - РИА Новости, 01.07.2022
В Москве продлили срок приема заявок на гранты для точек быстрого питания
Срок приема заявок на гранты для новых точек быстрого питания в Москве продлен до 31 июля, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:36
2022-07-01T08:36
наталья сергунина
сергей собянин
зеленоград
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Срок приема заявок на гранты для новых точек быстрого питания в Москве продлен до 31 июля, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что по решению мэра столицы Сергея Собянина город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Программа финансовой поддержки стартовала 23 марта. Завершить прием заявок планировали 30 июня."В связи с большим запросом от предпринимателей срок приема заявок на получение грантов для открытия точек общепита продлен до 31 июля. Сейчас одобрены 123 заявки на открытие 126 точек общепита на общую сумму 257 миллионов рублей. Трудоустроены 324 человека. География распространения вновь открытых точек на территории Москвы достаточно широка, однако максимальное их количество приходится на Центральный округ. Также появились новые точки быстрого питания в Зеленограде и Новой Москве", - заявил Фурсин, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.В материале отмечается, что получить грант могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, открывшие кафе с 16 марта 2022 года. Оно должно работать в среднем ценовом сегменте. Обязательное условие участия в программе — создание новых рабочих мест. Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера. Претенденты могут подать несколько заявок одновременно с разными точками общепита.
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наталья сергунина, сергей собянин, зеленоград, москва, экономика
08:36 01.07.2022
 
В Москве продлили срок приема заявок на гранты для точек быстрого питания

Срок приема заявок на гранты для точек быстрого питания в Москве продлили до 31 июля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициант кафе
Официант кафе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Срок приема заявок на гранты для новых точек быстрого питания в Москве продлен до 31 июля, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что по решению мэра столицы Сергея Собянина город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Программа финансовой поддержки стартовала 23 марта. Завершить прием заявок планировали 30 июня.
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"В связи с большим запросом от предпринимателей срок приема заявок на получение грантов для открытия точек общепита продлен до 31 июля. Сейчас одобрены 123 заявки на открытие 126 точек общепита на общую сумму 257 миллионов рублей. Трудоустроены 324 человека. География распространения вновь открытых точек на территории Москвы достаточно широка, однако максимальное их количество приходится на Центральный округ. Также появились новые точки быстрого питания в Зеленограде и Новой Москве", - заявил Фурсин, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.
В материале отмечается, что получить грант могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, открывшие кафе с 16 марта 2022 года. Оно должно работать в среднем ценовом сегменте. Обязательное условие участия в программе — создание новых рабочих мест. Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера. Претенденты могут подать несколько заявок одновременно с разными точками общепита.
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