https://ria.ru/20220701/mosbirzha-1799585989.html

Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день

Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день - РИА Новости, 01.07.2022

Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день

Идентификация клиентов на платформе Финуслуги ПАО "Московская биржа" теперь проводится день в день, сразу после регистрации, сообщает пресс-служба биржи. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:56

2022-07-01T14:56

2022-07-01T16:10

новости компаний - экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Идентификация клиентов на платформе Финуслуги ПАО "Московская биржа" теперь проводится день в день, сразу после регистрации, сообщает пресс-служба биржи.Услуга экспресс-авторизации доступна в 79 регионах России. Для вызова представителя платформы, который проверит и загрузит в базу данных документы заявителя, необходимо оставить заявку в личном кабинете на Финуслугах до 15:00.В пресс-службе напомнили, что на платформе можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, оформлять кредиты наличными, а также приобретать полисы ОСАГО и ипотечного страхования. Чтобы начать пользоваться продуктами платформы, необходимо пройти регистрацию через портал Госуслуги и подтвердить личность с помощью курьеров Финуслуг."Мы предлагаем россиянам новую модель управления личными финансами и заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей попробовало работать с деньгами по-новому: управлять вкладами, кредитами и страховками на одной платформе. Продукты и услуги платформы уже доступны даже в небольших и отдаленных населенных пунктах по всей России. И мы продолжим расширять географию работы наших курьеров в этом году", - приводятся в сообщении слова управляющего директора проекта Финуслуги Московской биржи Игоря Алутина.

https://ria.ru/20220620/torgi-1796898419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, московская биржа, россия