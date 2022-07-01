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Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день - РИА Новости, 01.07.2022
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Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день
Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день - РИА Новости, 01.07.2022
Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день
Идентификация клиентов на платформе Финуслуги ПАО "Московская биржа" теперь проводится день в день, сразу после регистрации, сообщает пресс-служба биржи. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:56
2022-07-01T16:10
новости компаний - экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Идентификация клиентов на платформе Финуслуги ПАО "Московская биржа" теперь проводится день в день, сразу после регистрации, сообщает пресс-служба биржи.Услуга экспресс-авторизации доступна в 79 регионах России. Для вызова представителя платформы, который проверит и загрузит в базу данных документы заявителя, необходимо оставить заявку в личном кабинете на Финуслугах до 15:00.В пресс-службе напомнили, что на платформе можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, оформлять кредиты наличными, а также приобретать полисы ОСАГО и ипотечного страхования. Чтобы начать пользоваться продуктами платформы, необходимо пройти регистрацию через портал Госуслуги и подтвердить личность с помощью курьеров Финуслуг."Мы предлагаем россиянам новую модель управления личными финансами и заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей попробовало работать с деньгами по-новому: управлять вкладами, кредитами и страховками на одной платформе. Продукты и услуги платформы уже доступны даже в небольших и отдаленных населенных пунктах по всей России. И мы продолжим расширять географию работы наших курьеров в этом году", - приводятся в сообщении слова управляющего директора проекта Финуслуги Московской биржи Игоря Алутина.
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новости компаний - экономика, московская биржа, россия
14:56 01.07.2022 (обновлено: 16:10 01.07.2022)
 

Идентификацию на платформе Финуслуги Мосбиржи теперь можно пройти за день

© Фото предоставлено ПАО "Московская биржа"Московская биржа
Московская биржа
© Фото предоставлено ПАО "Московская биржа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Идентификация клиентов на платформе Финуслуги ПАО "Московская биржа" теперь проводится день в день, сразу после регистрации, сообщает пресс-служба биржи.
Услуга экспресс-авторизации доступна в 79 регионах России. Для вызова представителя платформы, который проверит и загрузит в базу данных документы заявителя, необходимо оставить заявку в личном кабинете на Финуслугах до 15:00.
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В пресс-службе напомнили, что на платформе можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, оформлять кредиты наличными, а также приобретать полисы ОСАГО и ипотечного страхования. Чтобы начать пользоваться продуктами платформы, необходимо пройти регистрацию через портал Госуслуги и подтвердить личность с помощью курьеров Финуслуг.
"Мы предлагаем россиянам новую модель управления личными финансами и заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей попробовало работать с деньгами по-новому: управлять вкладами, кредитами и страховками на одной платформе. Продукты и услуги платформы уже доступны даже в небольших и отдаленных населенных пунктах по всей России. И мы продолжим расширять географию работы наших курьеров в этом году", - приводятся в сообщении слова управляющего директора проекта Финуслуги Московской биржи Игоря Алутина.
 
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