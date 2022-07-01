https://ria.ru/20220701/morgenshtern-1799498380.html

Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию

Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию - РИА Новости, 01.07.2022

Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию

Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:36

2022-07-01T11:36

2022-07-01T11:36

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги.Ранее арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф" на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.Моргенштерн* долгое время находился за границей: сначала, по слухам, он был в ОАЭ, а затем в Израиле. Рэпера обвинили в пропаганде наркотиков, а также включили в список иностранных агентов "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).Артист подал в суд на Минюст из-за включения в список иностранных агентов. Иск рассмотрят 13 июля.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес