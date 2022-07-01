https://ria.ru/20220701/morgenshtern-1799498380.html
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию - РИА Новости, 01.07.2022
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию
Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:36
2022-07-01T11:36
2022-07-01T11:36
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги.Ранее арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф" на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.Моргенштерн* долгое время находился за границей: сначала, по слухам, он был в ОАЭ, а затем в Израиле. Рэпера обвинили в пропаганде наркотиков, а также включили в список иностранных агентов "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).Артист подал в суд на Минюст из-за включения в список иностранных агентов. Иск рассмотрят 13 июля.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию
Рэпер Моргенштерн* опубликовал в сети фото авивабилетов, намекнув на возвращение в Москву
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги.
"Бронируйте столик в Kaif на завтра", – написал рэпер.
Ранее арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф" на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.
Моргенштерн* долгое время находился за границей: сначала, по слухам, он был в ОАЭ, а затем в Израиле. Рэпера обвинили в пропаганде наркотиков, а также включили в список иностранных агентов "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).
Артист подал в суд на Минюст из-за включения в список иностранных агентов. Иск рассмотрят
13 июля.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.