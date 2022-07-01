Рейтинг@Mail.ru
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220701/morgenshtern-1799498380.html
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию - РИА Новости, 01.07.2022
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию
Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:36
2022-07-01T11:36
шоубиз
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819648_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_899e06a37ba0eadd1078124fc1a06baf.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги.Ранее арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф" на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.Моргенштерн* долгое время находился за границей: сначала, по слухам, он был в ОАЭ, а затем в Израиле. Рэпера обвинили в пропаганде наркотиков, а также включили в список иностранных агентов "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).Артист подал в суд на Минюст из-за включения в список иностранных агентов. Иск рассмотрят 13 июля.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
https://ria.ru/20220630/basta-1799268960.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819648_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_46a2de67cd49d7acdcfa512b594f6a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
11:36 01.07.2022
 
Моргенштерн* намекнул на возвращение в Россию

Рэпер Моргенштерн* опубликовал в сети фото авивабилетов, намекнув на возвращение в Москву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Алишер Моргенштерн* в социальных сетях намекнул на возвращение в Россию: он разместил снимок авиабилетов, согласно которым прилетит в Москву из Праги.

"Бронируйте столик в Kaif на завтра", – написал рэпер.

© MORGENSHTERN/TelegramСкриншот из Telegram канала Моргенштерна
Скриншот из Telegram канала Моргенштерна
© MORGENSHTERN/Telegram
Ранее арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф" на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:09Шоубиз
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
Моргенштерн* долгое время находился за границей: сначала, по слухам, он был в ОАЭ, а затем в Израиле. Рэпера обвинили в пропаганде наркотиков, а также включили в список иностранных агентов "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывались израильская компания Yoola Labs Ltd, которая занимается продвижением Youtube-каналов, и Украина (без уточнения деталей).
Артист подал в суд на Минюст из-за включения в список иностранных агентов. Иск рассмотрят 13 июля.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:48Шоубиз
Молдавские виноделы не смогут выпускать напитки под брендом "Баста"
 
ШоубизЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала