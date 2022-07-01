https://ria.ru/20220701/molodezh-1799566382.html

В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся

В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся - РИА Новости, 01.07.2022

В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся

Для профилактики преступности в молодежной среде нужно проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, считает председатель СК РФ... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:06

2022-07-01T14:06

2022-07-01T14:06

общество

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Для профилактики преступности в молодежной среде нужно проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска, психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений", - сказал он в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума.Бастрыкин добавил, что необходимо продолжать реформирование системы школьного образования. "Усилить его воспитательный потенциал, для чего необходимо повысить престиж профессии педагогов и разработав стандарты, отвечающие современным требованиям", - пояснил председатель СК.

https://ria.ru/20211125/motivatsiya-1760745720.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин