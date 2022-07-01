Рейтинг@Mail.ru
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799566382.html
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся - РИА Новости, 01.07.2022
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся
Для профилактики преступности в молодежной среде нужно проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, считает председатель СК РФ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:06
2022-07-01T14:06
общество
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144992/29/1449922932_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_e332ed1a476a38bbac702711b48294a0.jpg
C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Для профилактики преступности в молодежной среде нужно проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска, психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений", - сказал он в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума.Бастрыкин добавил, что необходимо продолжать реформирование системы школьного образования. "Усилить его воспитательный потенциал, для чего необходимо повысить престиж профессии педагогов и разработав стандарты, отвечающие современным требованиям", - пояснил председатель СК.
https://ria.ru/20211125/motivatsiya-1760745720.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144992/29/1449922932_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_e73e6bd6ddb646efc8065aa0a8b722f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
14:06 01.07.2022
 
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся

В СК предложили проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях

© Fotolia / Photographee.euПсихотерапевт
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Fotolia / Photographee.eu
Психотерапевт. Архивное фото
Читать ria.ru в
C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Для профилактики преступности в молодежной среде нужно проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска, психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений", - сказал он в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума.
Бастрыкин добавил, что необходимо продолжать реформирование системы школьного образования. "Усилить его воспитательный потенциал, для чего необходимо повысить престиж профессии педагогов и разработав стандарты, отвечающие современным требованиям", - пояснил председатель СК.
Репетитор - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 16:36
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивированию учащихся
 
ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала