https://ria.ru/20220701/molodezh-1799566382.html
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся - РИА Новости, 01.07.2022
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся
Для профилактики преступности в молодежной среде нужно проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, считает председатель СК РФ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:06
2022-07-01T14:06
2022-07-01T14:06
общество
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Для профилактики преступности в молодежной среде нужно проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде, выявления групп риска, психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений", - сказал он в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума.Бастрыкин добавил, что необходимо продолжать реформирование системы школьного образования. "Усилить его воспитательный потенциал, для чего необходимо повысить престиж профессии педагогов и разработав стандарты, отвечающие современным требованиям", - пояснил председатель СК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
В СК предложили проводить психологическое тестирование учащихся
В СК предложили проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях