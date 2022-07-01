Рейтинг@Mail.ru
Движение детей и молодежи может получить символику - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
Движение детей и молодежи может получить символику
Движение детей и молодежи может получить символику - РИА Новости, 01.07.2022
Движение детей и молодежи может получить символику
Комитет Госдумы по молодежной политике на заседании в пятницу одобрил ко второму чтению законопроекта о создании в РФ движения детей и молодежи поправку (в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:49
2022-07-01T12:05
общество
ольга казакова
артем метелев (депутат)
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799502580_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_59d2b281d2ee5624d74b67f6e643871d.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике на заседании в пятницу одобрил ко второму чтению законопроекта о создании в РФ движения детей и молодежи поправку (в распоряжении РИА Новости), согласно которой движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее."Движение вправе иметь символику движения (гимн, эмблемы, флаги, вымпелы и иную символику)", - указывается в тексте поправки.Как заявила ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, символику нового российского движения детей и молодежи смогут выбрать сами дети. Как отмечала депутат, вопрос, будут ли специальные клятвы и песни, также будут решать ребята - "что-то предложат вожатые, наставники, родители".В начале июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена". Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.Как ранее сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, законопроект о создании в России движения детей и молодежи могут принять сразу во втором и третьем (окончательном) чтении 5 июля.
https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html
https://ria.ru/20220628/zakon-1798859695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799502580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3925bc3cb674bda74f1bb58796a12b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ольга казакова, артем метелев (депутат), россия, госдума рф
11:49 01.07.2022 (обновлено: 12:05 01.07.2022)
 
Движение детей и молодежи может получить символику

Движение детей и молодежи может получить символику: гимн, эмблемы, флаги

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ Государственной Думе РФ
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Государственной Думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике на заседании в пятницу одобрил ко второму чтению законопроекта о создании в РФ движения детей и молодежи поправку (в распоряжении РИА Новости), согласно которой движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее.
"Движение вправе иметь символику движения (гимн, эмблемы, флаги, вымпелы и иную символику)", - указывается в тексте поправки.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 15:58
Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко
Как заявила ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, символику нового российского движения детей и молодежи смогут выбрать сами дети. Как отмечала депутат, вопрос, будут ли специальные клятвы и песни, также будут решать ребята - "что-то предложат вожатые, наставники, родители".
В начале июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена". Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.
Как ранее сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, законопроект о создании в России движения детей и молодежи могут принять сразу во втором и третьем (окончательном) чтении 5 июля.
Молодые люди в День народного единства - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 20:26Тамбовская область
В Тамбовской области разработают закон о патриотическом воспитании молодежи
 
ОбществоОльга КазаковаАртем Метелев (депутат)РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала