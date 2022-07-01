https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html

Движение детей и молодежи может получить символику

Движение детей и молодежи может получить символику - РИА Новости, 01.07.2022

Движение детей и молодежи может получить символику

Комитет Госдумы по молодежной политике на заседании в пятницу одобрил ко второму чтению законопроекта о создании в РФ движения детей и молодежи поправку (в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:49

2022-07-01T11:49

2022-07-01T12:05

общество

ольга казакова

артем метелев (депутат)

россия

госдума рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежной политике на заседании в пятницу одобрил ко второму чтению законопроекта о создании в РФ движения детей и молодежи поправку (в распоряжении РИА Новости), согласно которой движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее."Движение вправе иметь символику движения (гимн, эмблемы, флаги, вымпелы и иную символику)", - указывается в тексте поправки.Как заявила ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, символику нового российского движения детей и молодежи смогут выбрать сами дети. Как отмечала депутат, вопрос, будут ли специальные клятвы и песни, также будут решать ребята - "что-то предложат вожатые, наставники, родители".В начале июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена". Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.Как ранее сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, законопроект о создании в России движения детей и молодежи могут принять сразу во втором и третьем (окончательном) чтении 5 июля.

https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html

https://ria.ru/20220628/zakon-1798859695.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга казакова, артем метелев (депутат), россия, госдума рф