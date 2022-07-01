https://ria.ru/20220701/milliarder-1799500983.html

Российские миллиардеры с начала года потеряли почти 36 миллиардов долларов

Российские миллиардеры с начала года потеряли почти 36 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.07.2022

Российские миллиардеры с начала года потеряли почти 36 миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 35,94 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Северстали"... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:37

2022-07-01T11:37

2022-07-01T11:37

экономика

владимир потанин

леонид михельсон

владимир лисин

россия

новатэк

новолипецкий металлургический комбинат

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 35,94 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чьи потери достигли 5,94 миллиарда долларов, а состояние сократилось до 22,9 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июля составляло 354,64 миллиарда долларов.Самый богатый из них - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние - на 4,39 миллиарда долларов, до 35,2 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, - на 3,53 миллиарда долларов, до 28,9 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 3,62 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24,4 миллиарда).Мордашов находится на четвёртом месте. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 829 миллионов долларов и сейчас оценивается в 20,4 миллиарда. Шестой в списке - совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 2,08 миллиарда долларов и теперь у него 19,7 миллиарда.Седьмым в списке стал совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 3,89 миллиарда долларов и составило 18,5 миллиарда. На восьмом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 15,3 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 3,15 миллиарда.Девятое место занимает бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 2,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда. А десятку лидеров замыкает основной владелец группы "Акрон" Вячеслав Кантор, чье состояние с начала года выросло на 6,2 миллиарда, до 15,2 миллиардов, благодаря чему он вытеснил из десятки находившегося там ещё месяц назад Михаила Прохорова (группа "Онэксим").

https://ria.ru/20220629/krizis-1798969030.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир потанин, леонид михельсон, владимир лисин, россия, новатэк, новолипецкий металлургический комбинат