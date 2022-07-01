https://ria.ru/20220701/mikrorayon-1799454444.html

Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе

Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе - РИА Новости, 01.07.2022

Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе

Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир, рассказали журналистам в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:32

2022-07-01T05:32

2022-07-01T09:44

специальная военная операция на украине

тимур иванов

мариуполь

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир, рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Отмечается, что площадь застройки составит 115 гектаров, там возведут 12 пятиэтажных домов. Сейчас на стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники."Проведено сплошное разминирование территории будущей застройки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов, прежде чем строители смогли выйти на площадку", — уточнили в российском военном ведомстве.Кроме того, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни для обеспечения горячим питанием жителей города. В кварталах, разрушенных в результате обстрелов украинских националистов, организована бесплатная раздача гречневой каши с тушенкой, а также хлеба со сладким чаем. Горячим питанием обеспечиваются все желающие, а также строители, задействованные на возведении соцобъектов Мариуполя.Стройку социально значимых объектов на территории ЛНР и ДНР проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он посетил строительные площадки медицинского центра в Луганске и квартал жилой застройки в Мариуполе.

https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html

https://ria.ru/20220701/posobiya-1799454102.html

мариуполь

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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тимур иванов, мариуполь, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)