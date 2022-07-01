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Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/mikrorayon-1799454444.html
Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе
Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе - РИА Новости, 01.07.2022
Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе
Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир, рассказали журналистам в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:32
2022-07-01T09:44
специальная военная операция на украине
тимур иванов
мариуполь
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир, рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Отмечается, что площадь застройки составит 115 гектаров, там возведут 12 пятиэтажных домов. Сейчас на стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники."Проведено сплошное разминирование территории будущей застройки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов, прежде чем строители смогли выйти на площадку", — уточнили в российском военном ведомстве.Кроме того, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни для обеспечения горячим питанием жителей города. В кварталах, разрушенных в результате обстрелов украинских националистов, организована бесплатная раздача гречневой каши с тушенкой, а также хлеба со сладким чаем. Горячим питанием обеспечиваются все желающие, а также строители, задействованные на возведении соцобъектов Мариуполя.Стройку социально значимых объектов на территории ЛНР и ДНР проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он посетил строительные площадки медицинского центра в Луганске и квартал жилой застройки в Мариуполе.
https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html
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мариуполь
россия
луганская народная республика
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тимур иванов, мариуполь, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
05:32 01.07.2022 (обновлено: 09:44 01.07.2022)
 
Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе

Минобороны сдаст новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе осенью 2022 года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтроящийся жилой квартал в Мариуполе
Строящийся жилой квартал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир, рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь застройки составит 115 гектаров, там возведут 12 пятиэтажных домов. Сейчас на стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники.
"Проведено сплошное разминирование территории будущей застройки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов, прежде чем строители смогли выйти на площадку", — уточнили в российском военном ведомстве.
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Стройку социально значимых объектов на территории ЛНР и ДНР проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он посетил строительные площадки медицинского центра в Луганске и квартал жилой застройки в Мариуполе.
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