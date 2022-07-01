https://ria.ru/20220701/melnik-1799587250.html

Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере

Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере - РИА Новости, 01.07.2022

Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере

Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба сошлись на том, что имевшее место прославление Степана Бандеры послом Украины в Германии... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:00

2022-07-01T15:00

2022-07-01T15:04

в мире

украина

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андрей мельник

дмитрий кулеба

польша

збигнев рау

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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба сошлись на том, что имевшее место прославление Степана Бандеры послом Украины в Германии Андреем Мельником является его личным мнением, заявил Рау журналистам в Хельсинки.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю".По его словам, Кулеба заявил, что "эта позиция (посла – ред.) ни в какой мере не касается позиции украинского министерства иностранных дел".Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль - возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797778485.html

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в мире, украина, германия, андрей мельник, дмитрий кулеба, польша, збигнев рау