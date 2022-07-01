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Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере - РИА Новости, 01.07.2022
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Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере
Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере - РИА Новости, 01.07.2022
Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере
Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба сошлись на том, что имевшее место прославление Степана Бандеры послом Украины в Германии... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:00
2022-07-01T15:04
в мире
украина
германия
андрей мельник
дмитрий кулеба
польша
збигнев рау
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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба сошлись на том, что имевшее место прославление Степана Бандеры послом Украины в Германии Андреем Мельником является его личным мнением, заявил Рау журналистам в Хельсинки.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю".По его словам, Кулеба заявил, что "эта позиция (посла – ред.) ни в какой мере не касается позиции украинского министерства иностранных дел".Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль - возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".
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в мире, украина, германия, андрей мельник, дмитрий кулеба, польша, збигнев рау
15:00 01.07.2022 (обновлено: 15:04 01.07.2022)
 
Главы МИД Польши и Украины отреагировали на слова посла в ФРГ о Бандере

Рау и Кулеба: прославлявший Бандеру посол Украины в ФРГ Мельник высказал свое мнение

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба сошлись на том, что имевшее место прославление Степана Бандеры послом Украины в Германии Андреем Мельником является его личным мнением, заявил Рау журналистам в Хельсинки.
"Я провел телефонный разговор с моим другом Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины. Разговор касался позиции посла Украины в Берлине. Мы оба оценили его заявление, как его личное мнение, содержащее много исторической лжи", - сказал Рау.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю".
По его словам, Кулеба заявил, что "эта позиция (посла – ред.) ни в какой мере не касается позиции украинского министерства иностранных дел".
"Я абсолютно убежден, что как украинская, так и польская стороны в будущем, если речь идет о всяческих попытках дезинформации, а также публичных заявлений, которым недостает дальновидности и ответственности, будет действовать сообща", - заключил польский министр.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник неоднократно посещал могилу Степана Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с личностью этого политического деятеля, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. В 2015 году посол принял участие в открытии фотовыставки "Горящая Украина 1939-1945" в музее истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, где были представлены 64 фотографии из собрания киевского Национального музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция должна была демонстрировать новый взгляд украинского руководства на историю Второй мировой войны и "восстановление украинской государственности". Например, на одной из фотографий этой выставки, датированной июлем 1941 года, можно видеть митинг в населенном пункте Перемышль - возможно, это польский город Перемышль: трибуна, полуприкрытая развивающимся украинским двуколором, на трибуне стоят люди в форме вермахта, ниже прикреплен большой плакат "Хай живе украинска держава".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 11:26Специальная военная операция на Украине
Поставки оружия гарантируют дипломатическое решение ситуации, заявил Кулеба
 
В миреУкраинаГерманияАндрей МельникДмитрий КулебаПольшаЗбигнев Рау
 
 
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