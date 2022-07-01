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В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 01.07.2022
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В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау
В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 01.07.2022
В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау
Кремль не будет комментировать задержание и домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:36
2022-07-01T12:38
владимир мау
москва
происшествия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль не будет комментировать задержание и домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Нет, от Кремля не будет никаких комментариев", - сказал Песков.Ранее Тверской районный суд Москвы отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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владимир мау, москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), дмитрий песков
12:36 01.07.2022 (обновлено: 12:38 01.07.2022)
 
В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Песков заявил, что Кремль не будет комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау
Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль не будет комментировать задержание и домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу.
"Нет, от Кремля не будет никаких комментариев", - сказал Песков.
Ранее Тверской районный суд Москвы отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Видеокамеры журналистов у здания Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 19:03
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
 
Владимир МауМоскваПроисшествияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Дмитрий Песков
 
 
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