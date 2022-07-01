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В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау
В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 01.07.2022
В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау
Кремль не будет комментировать задержание и домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:36
2022-07-01T12:36
2022-07-01T12:38
владимир мау
москва
происшествия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль не будет комментировать задержание и домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Нет, от Кремля не будет никаких комментариев", - сказал Песков.Ранее Тверской районный суд Москвы отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мау, москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), дмитрий песков
12:36 01.07.2022 (обновлено: 12:38 01.07.2022)
В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау
Песков заявил, что Кремль не будет комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау