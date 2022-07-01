https://ria.ru/20220701/mau-1799524148.html

В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау

В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 01.07.2022

В Кремле не будут комментировать домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Кремль не будет комментировать задержание и домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:36

2022-07-01T12:36

2022-07-01T12:38

владимир мау

москва

происшествия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль не будет комментировать задержание и домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу."Нет, от Кремля не будет никаких комментариев", - сказал Песков.Ранее Тверской районный суд Москвы отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир мау, москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), дмитрий песков