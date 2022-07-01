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Песков сообщил о сохранении масочного режима в Кремле и резиденциях

Песков сообщил о сохранении масочного режима в Кремле и резиденциях - РИА Новости, 01.07.2022

Песков сообщил о сохранении масочного режима в Кремле и резиденциях

Масочный режим в Кремле и резиденциях президента России Владимира Путина пока не отменен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:32

2022-07-01T12:32

2022-07-01T12:34

распространение коронавируса

дмитрий песков

здоровье - общество

политика

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Масочный режим в Кремле и резиденциях президента России Владимира Путина пока не отменен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас пока сохраняется режим такой повышенной предосторожности, даже масочный режим для посетителей в зданиях администрации пока еще не отменен, он действует. Все-таки речь идет о резиденции главы государства, поэтому дополнительные меры здесь вполне понятны и объяснимы", - сказал Песков журналистам.Роспотребнадзор сообщил в пятницу, что снимает введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, здоровье - общество, политика, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии