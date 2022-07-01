https://ria.ru/20220701/maksim-1799639684.html

МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним

МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним - РИА Новости, 01.07.2022

МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним

Певица МакSим поделилась с поклонниками фотографией в обнимку с братом Максимом. Именно в честь него она взяла свой псевдоним. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:46

2022-07-01T17:46

2022-07-01T18:17

шоубиз

знаменитости

макsим (марина абросимова)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица МакSим поделилась с поклонниками фотографией в обнимку с братом Максимом. Именно в честь него она взяла свой псевдоним.Артистка никак не подписала фотографию, но поклонники все равно узнали в мужчине ее родственника.Ранее МакSим вместе с Димой Биланом записали кавер-версию хита "Знаешь ли ты".

https://ria.ru/20220701/rudkovskaya-1799552583.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес