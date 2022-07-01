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МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220701/maksim-1799639684.html
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним - РИА Новости, 01.07.2022
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним
Певица МакSим поделилась с поклонниками фотографией в обнимку с братом Максимом. Именно в честь него она взяла свой псевдоним. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:46
2022-07-01T18:17
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица МакSим поделилась с поклонниками фотографией в обнимку с братом Максимом. Именно в честь него она взяла свой псевдоним.Артистка никак не подписала фотографию, но поклонники все равно узнали в мужчине ее родственника.Ранее МакSим вместе с Димой Биланом записали кавер-версию хита "Знаешь ли ты".
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знаменитости, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес
17:46 01.07.2022 (обновлено: 18:17 01.07.2022)
 
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним

Певица МакSим показала родного брата, в честь которого взяла псевдоним

© Фото : @marina_maksim / TelegramПубликация в телеграм-канале певицы МАКSИМ
Публикация в телеграм-канале певицы МАКSИМ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : @marina_maksim / Telegram
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица МакSим поделилась с поклонниками фотографией в обнимку с братом Максимом. Именно в честь него она взяла свой псевдоним.

"Брат постоянно брал меня с собой на разные спортивные мероприятия и тусовки. Он был спортсменом. У нас была своя компания, где никто не мог запомнить, как меня, самую маленькую, зовут. И прозвали Максим. Его звали Максом, а меня — Максим", – признавалась звезда.

Артистка никак не подписала фотографию, но поклонники все равно узнали в мужчине ее родственника.

"Так похожи", "Вы очень здорово смотритесь вместе с братом, Марина, вы всегда очень тепло и нежно отзываетесь о нем", "Серьезный брат", – написали в комментариях.

Ранее МакSим вместе с Димой Биланом записали кавер-версию хита "Знаешь ли ты".
Скриншот публикации Яны Рудковской в социальной сети
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