https://ria.ru/20220701/maksim-1799639684.html
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним - РИА Новости, 01.07.2022
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним
Певица МакSим поделилась с поклонниками фотографией в обнимку с братом Максимом. Именно в честь него она взяла свой псевдоним. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:46
2022-07-01T17:46
2022-07-01T18:17
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица МакSим поделилась с поклонниками фотографией в обнимку с братом Максимом. Именно в честь него она взяла свой псевдоним.Артистка никак не подписала фотографию, но поклонники все равно узнали в мужчине ее родственника.Ранее МакSим вместе с Димой Биланом записали кавер-версию хита "Знаешь ли ты".
https://ria.ru/20220701/rudkovskaya-1799552583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес
17:46 01.07.2022 (обновлено: 18:17 01.07.2022)
МакSим показала брата, в честь которого взяла псевдоним
Певица МакSим показала родного брата, в честь которого взяла псевдоним