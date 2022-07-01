https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html

Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России

Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России - РИА Новости, 01.07.2022

Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с белорусско-российским Союзным государством, если они хотят... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:52

2022-07-01T12:52

2022-07-01T12:52

союзное государство

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с белорусско-российским Союзным государством, если они хотят сохранить суверенитет."Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", - заявил Лукашенко в видеообращении, продемонстрированном во время пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, "пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть"."На современном этапе наш союз (Белоруссии и России – ред.) играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220701/partnerstvo-1799521826.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко