https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России - РИА Новости, 01.07.2022
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с белорусско-российским Союзным государством, если они хотят... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:52
2022-07-01T12:52
2022-07-01T12:52
союзное государство
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с белорусско-российским Союзным государством, если они хотят сохранить суверенитет."Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", - заявил Лукашенко в видеообращении, продемонстрированном во время пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, "пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть"."На современном этапе наш союз (Белоруссии и России – ред.) играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20220701/partnerstvo-1799521826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России ради суверенитета