Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России - РИА Новости, 01.07.2022
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с белорусско-российским Союзным государством, если они хотят... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:52
2022-07-01T12:52
союзное государство
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:773:2048:1925_1920x0_80_0_0_9f013e9ae77a22e503af68d5070e88ab.jpg
ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с белорусско-российским Союзным государством, если они хотят сохранить суверенитет."Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", - заявил Лукашенко в видеообращении, продемонстрированном во время пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, "пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть"."На современном этапе наш союз (Белоруссии и России – ред.) играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20220701/partnerstvo-1799521826.html
https://ria.ru/20220630/protsessy-1799240854.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:689:2048:2225_1920x0_80_0_0_ed6f49ba127c2e47d597394a99f49a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
12:52 01.07.2022
 
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России

Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России ради суверенитета

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с белорусско-российским Союзным государством, если они хотят сохранить суверенитет.
"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", - заявил Лукашенко в видеообращении, продемонстрированном во время пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.
Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:32
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
По его словам, "пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть".
"На современном этапе наш союз (Белоруссии и России – ред.) играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия", - сказал Лукашенко.
Флаги России и Белоруссии
Вчера, 13:01Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Парламентарии России и Белоруссии обсудят интеграционные процессы СГ
 
Союзное государствоВ миреБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала