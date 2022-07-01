14:38 01.07.2022 (обновлено: 16:05 01.07.2022)
Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску
Кадыров: бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы отряда спецназа "Ахмат" из Чечни и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к Новодружеску, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Этот город расположен менее чем в восьми километрах к северо-западу от Лисичанска.
"Помощник главы Чечни Апты Алаудинов докладывает с передовой. Бойцы спецназа "Ахмат" и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли в населенному пункту Новодружеск... Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно зажимают Лисичанск в клещи", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.