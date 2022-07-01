https://ria.ru/20220701/lnr-1799578767.html

Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску

Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску - РИА Новости, 01.07.2022

Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску

Бойцы отряда спецназа "Ахмат" из Чечни и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к Новодружеску, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:38

2022-07-01T14:38

2022-07-01T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

россия

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

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ПЯТИГОРСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы отряда спецназа "Ахмат" из Чечни и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к Новодружеску, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Этот город расположен менее чем в восьми километрах к северо-западу от Лисичанска."Помощник главы Чечни Апты Алаудинов докладывает с передовой. Бойцы спецназа "Ахмат" и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли в населенному пункту Новодружеск... Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно зажимают Лисичанск в клещи", — написал Кадыров в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html

луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров