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Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/lnr-1799578767.html
Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску
Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску - РИА Новости, 01.07.2022
Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску
Бойцы отряда спецназа "Ахмат" из Чечни и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к Новодружеску, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:38
2022-07-01T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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ПЯТИГОРСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы отряда спецназа "Ахмат" из Чечни и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к Новодружеску, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Этот город расположен менее чем в восьми километрах к северо-западу от Лисичанска."Помощник главы Чечни Апты Алаудинов докладывает с передовой. Бойцы спецназа "Ахмат" и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли в населенному пункту Новодружеск... Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно зажимают Лисичанск в клещи", — написал Кадыров в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html
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лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
14:38 01.07.2022 (обновлено: 16:05 01.07.2022)
 
Бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску

Кадыров: бойцы отряда "Ахмат" вместе с силами ЛНР подошли к Новодружеску

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы отряда спецназа "Ахмат" из Чечни и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к Новодружеску, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Этот город расположен менее чем в восьми километрах к северо-западу от Лисичанска.
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"Помощник главы Чечни Апты Алаудинов докладывает с передовой. Бойцы спецназа "Ахмат" и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли в населенному пункту Новодружеск... Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно зажимают Лисичанск в клещи", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРоссияЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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