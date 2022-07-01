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Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных - РИА Новости, 01.07.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 38 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 38 человек и восемь бронетранспортеров. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:05

2022-07-01T10:05

2022-07-01T10:10

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луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что украинские войска потеряли за сутки 38 человек и восемь бронетранспортеров.В четверг Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли за сутки 42 человека."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 38 человек личного состава, восемь бронетранспортеров, пять единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр