https://ria.ru/20220701/lnr-1799470425.html

Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР

Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022

Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР

Власти Москвы предложат горожанам выбрать территорию, которой дадут название в честь Луганской Народной Республики, сообщил портал мэра столицы. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:18

2022-07-01T09:18

2022-07-01T12:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти Москвы предложат горожанам выбрать территорию, которой дадут название в честь Луганской Народной Республики, сообщил портал мэра столицы."В новом голосовании проекта "Активный гражданин" участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. Ранее благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали безымянную территорию в Пресненском районе", — говорится в сообщении.Москвичи смогут выбрать из четырех вариантов ответа. Так, дать название "Площадь Луганской Народной Республики" предлагается:Четвертый вариант ответа предполагает оставить решение вопроса специалистам.Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения жителей с различными вариантами. Власти вынесли вопрос о наименовании площади, которая расположена на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, на общегородское обсуждение. Вариант "Площадь Донецкой Народной Республики" поддержали 44,69 процента участников — 124 536 человек. Условия голосования предусматривали, что при победе этого названия в городе выберут еще одну территорию, которой дадут наименование в честь Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220603/soglashenie-1792981834.html

https://ria.ru/20220423/deti-1785071668.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, лнр