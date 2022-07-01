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Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
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Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР
Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР
Власти Москвы предложат горожанам выбрать территорию, которой дадут название в честь Луганской Народной Республики, сообщил портал мэра столицы. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:18
2022-07-01T12:37
специальная военная операция на украине
общество
москва
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти Москвы предложат горожанам выбрать территорию, которой дадут название в честь Луганской Народной Республики, сообщил портал мэра столицы."В новом голосовании проекта "Активный гражданин" участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. Ранее благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали безымянную территорию в Пресненском районе", — говорится в сообщении.Москвичи смогут выбрать из четырех вариантов ответа. Так, дать название "Площадь Луганской Народной Республики" предлагается:Четвертый вариант ответа предполагает оставить решение вопроса специалистам.Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения жителей с различными вариантами. Власти вынесли вопрос о наименовании площади, которая расположена на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, на общегородское обсуждение. Вариант "Площадь Донецкой Народной Республики" поддержали 44,69 процента участников — 124 536 человек. Условия голосования предусматривали, что при победе этого названия в городе выберут еще одну территорию, которой дадут наименование в честь Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220603/soglashenie-1792981834.html
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общество, москва, лнр
09:18 01.07.2022 (обновлено: 12:37 01.07.2022)
 
Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР

Москвичи в "Активном гражданине" выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне
Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти Москвы предложат горожанам выбрать территорию, которой дадут название в честь Луганской Народной Республики, сообщил портал мэра столицы.
"В новом голосовании проекта "Активный гражданин" участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. Ранее благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали безымянную территорию в Пресненском районе", — говорится в сообщении.
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Москвичи смогут выбрать из четырех вариантов ответа. Так, дать название "Площадь Луганской Народной Республики" предлагается:
  • территории у посольства Великобритании вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат;
  • территории у посольства Германии вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком;
  • территории у посольства Бельгии вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка.
Четвертый вариант ответа предполагает оставить решение вопроса специалистам.
Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения жителей с различными вариантами. Власти вынесли вопрос о наименовании площади, которая расположена на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, на общегородское обсуждение. Вариант "Площадь Донецкой Народной Республики" поддержали 44,69 процента участников — 124 536 человек. Условия голосования предусматривали, что при победе этого названия в городе выберут еще одну территорию, которой дадут наименование в честь Луганской Народной Республики.
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