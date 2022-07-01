09:18 01.07.2022 (обновлено: 12:37 01.07.2022)
Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР
Москвичи в "Активном гражданине" выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне
Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти Москвы предложат горожанам выбрать территорию, которой дадут название в честь Луганской Народной Республики, сообщил портал мэра столицы.
"В новом голосовании проекта "Активный гражданин" участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. Ранее благодаря участию москвичей в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали безымянную территорию в Пресненском районе", — говорится в сообщении.
Москвичи смогут выбрать из четырех вариантов ответа. Так, дать название "Площадь Луганской Народной Республики" предлагается:
- —территории у посольства Великобритании вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат;
- —территории у посольства Германии вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком;
- —территории у посольства Бельгии вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка.
Четвертый вариант ответа предполагает оставить решение вопроса специалистам.
Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения жителей с различными вариантами. Власти вынесли вопрос о наименовании площади, которая расположена на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, на общегородское обсуждение. Вариант "Площадь Донецкой Народной Республики" поддержали 44,69 процента участников — 124 536 человек. Условия голосования предусматривали, что при победе этого названия в городе выберут еще одну территорию, которой дадут наименование в честь Луганской Народной Республики.
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