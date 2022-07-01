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ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799514880.html
ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска
ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска - РИА Новости, 01.07.2022
ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска
Российские войска и силы Луганской Народной Республики вышли к Лисичанску, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:22
2022-07-01T13:38
специальная военная операция на украине
украина
лисичанск
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские войска и силы Луганской Народной Республики вышли к Лисичанску, сообщили в Минобороны."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", — сказали в ведомстве.Там добавили, что украинская армия в данном районе несет большие потери."Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском — 70", — уточнили в министерстве.При этом из-за неудач ВСУ на поле боя растет число дезертиров и военнослужащих, уклоняющихся от участия в боевых действиях.В Минобороны добавили, что украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. "Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности", — отметили в министерстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799275178.html
https://ria.ru/20220701/donbass-1799479792.html
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украина, лисичанск, в мире
12:22 01.07.2022 (обновлено: 13:38 01.07.2022)
 
ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска

Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

© AFP 2022 / Aris Messinis Украинские военные в Лисичанске
Украинские военные в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Украинские военные в Лисичанске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские войска и силы Луганской Народной Республики вышли к Лисичанску, сообщили в Минобороны.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", — сказали в ведомстве.
Там добавили, что украинская армия в данном районе несет большие потери.
"Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском — 70", — уточнили в министерстве.
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При этом из-за неудач ВСУ на поле боя растет число дезертиров и военнослужащих, уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В Минобороны добавили, что украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений.
"Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой Народной Республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности", — отметили в министерстве.
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В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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