https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html

"Фронт посыпался". Что происходит в Донбассе

"Фронт посыпался". Что происходит в Донбассе - РИА Новости, 01.07.2022

"Фронт посыпался". Что происходит в Донбассе

Войска союзных армий России и ЛНР продолжают методично освобождать Лисичанск. Штурмовые подразделения взяли под контроль стратегически важный объект на южных... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:00

2022-07-01T08:00

2022-07-01T10:31

безопасность

родион мирошник

ахмат кадыров (политик)

илья кива

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Войска союзных армий России и ЛНР продолжают методично освобождать Лисичанск. Штурмовые подразделения взяли под контроль стратегически важный объект на южных окраинах города — местный нефтеперерабатывающий завод. Заблокированные в оперативном окружении части ВСУ сильно ограничены в возможности маневрировать. О том, что происходит в этом районе боевых действий, — в материале РИА Новости.Половина городаУ командования ВСУ было много планов на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие Киев попытался превратить во вторую "Азовсталь". НПЗ находится в южных пригородах, рядом с населенным пунктом Волчеяровка. Здесь же был главный опорный пункт группировки.На территории промзоны — множество потенциальных позиций для снайперов, пулеметных и гранатометных расчетов, укрытий для боевой техники. Однако бились за нее недолго."Все значимые трассы в Лисичанск контролируются союзными войсками России и ЛНР, — объяснил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник. — Дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта. В промзоне перестрелки продолжались несколько дней, и сейчас украинские формирования полностью оттуда выбиты".Кроме НПЗ, союзные войска заняли расположенный восточнее завод резино-технических изделий. Когда-то это было одно из крупнейших предприятий УССР. Но и его не стали оборонять. Мариуполь показал, что в условиях полного окружения — без подкреплений и пополнения боекомплекта — даже уличная застройка перестает быть надежным укрытием.Накануне вечером МВД ЛНР сообщило о взятии под контроль половины города. Бои идут за каждый дом. Подразделения ВСУ пытаются прикрыть огнем отход основных сил, которые прорываются по единственной оставшейся дороге через Белогоровку. Однако эта трасса проходит фактически в чистом поле. Отступающих постоянно обстреливают артиллерия и авиация.Вопрос времени"Они в западне, их разгром — лишь дело времени, — говорит офицер армии ЛНР с позывным Лютый. — По нашим сведениям, в Лисичанске, помимо украинских военных, засели несколько сотен западных наемников и добровольцев, главным образом из Польши. Надеемся, у них хватит здравомыслия не погибать за чужую страну. Если иностранцы не совершали в Донбассе военных преступлений, они могут рассчитывать на снисхождение суда. Но пока не сложат оружие, мы их жалеть не будем".Особого выбора, куда отступать, у группировки нет: только на Северск, на северо-востоке Донецкой области.Контроль над этим важнейшим транспортным узлом позволит союзным войскам развивать наступление сразу в нескольких направлениях: на юг — на Бахмут, на запад — на Славянск и Краматорск, на северо-запад — в сторону Харьковской области. Но для дальнейших действий нужно полностью освободить территорию ЛНР.После освобождения Лисичанска занятые на данном участке фронта подразделения отправятся выбивать вэсэушников из ДНР, где их позиции пока еще довольно сильны."Козел отпущения"Как сказал журналистам командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, наступающие на Лисичанск части рассчитывают обескровить ВСУ, вынудить их израсходовать боезапас артиллерии и тяжелой бронетехники. После этого гарнизон сдастся. По мнению экспертов, поражение украинской армии в ЛНР будет иметь далекоидущие политические последствия для Киева."Зеленский поставил задачу начальнику контрразведки генералу Александру Покладу найти или сформировать "кейс" обвинений главнокомандующего ВСУ Залужного в связи с потерей территории и поражения в Донбассе, — написал в соцсетях экс-депутат Верховной рады Илья Кива. — В офисе Зеленского хорошо понимают, что в ближайшее время нужен "козел отпущения" для общества, в котором все больше растет недовольство и недоверие к власти".К чему это приведет, покажет время. По словам бывшего нардепа, в войсках знают о готовящихся провокациях со стороны президента и поэтому ведут переговоры с Петром Порошенко. Внутренняя политика Украины напрямую зависит от событий на фронте.

https://ria.ru/20220630/lnr-1799294755.html

https://ria.ru/20220630/lnr-1799226734.html

https://ria.ru/20220630/zavaly-1799152218.html

лисичанск

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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