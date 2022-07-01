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Центр развития перспективных технологий опроверг нехватку льготных лекарств - РИА Новости, 01.07.2022
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Центр развития перспективных технологий опроверг нехватку льготных лекарств
Центр развития перспективных технологий опроверг нехватку льготных лекарств - РИА Новости, 01.07.2022
Центр развития перспективных технологий опроверг нехватку льготных лекарств
Льготные препараты имеются на складах в России в достаточном объёме для удовлетворения спроса, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" -... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:06
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россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Льготные препараты имеются на складах в России в достаточном объёме для удовлетворения спроса, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на опрос сервиса "Актион Медицина" сообщил о том, что ряда льготных препаратов, в первую очередь, дорогостоящих, недостаточно в большинстве больничных аптек. Среди них - противоэпилептические средства (вальпроевая кислота, карбамазепин), гипотензивные (снижающие артериальное давление), инсулины и сахароснижающие (метформин), "зарубежные эффективные" психотропные препараты и лекарства для лечения болезней щитовидной железы."По данным ЦРПТ, все перечисленные льготные препараты в наличии в достаточном количестве", - говорится в сообщении.Отмечается, что при текущем уровне потребления льготных тиреоидных препаратов закуплено на 128 месяцев - это 5 миллионов упаковок. Льготных противоэпилептических препаратов - 4,4 миллиона, хватит на 9,1 месяца.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
https://ria.ru/20220629/lekarstva-1799011644.html
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08:06 01.07.2022 (обновлено: 08:09 01.07.2022)
 
Центр развития перспективных технологий опроверг нехватку льготных лекарств

Центр развития перспективных технологий опроверг нехватку льготных препаратов на складах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Льготные препараты имеются на складах в России в достаточном объёме для удовлетворения спроса, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на опрос сервиса "Актион Медицина" сообщил о том, что ряда льготных препаратов, в первую очередь, дорогостоящих, недостаточно в большинстве больничных аптек. Среди них - противоэпилептические средства (вальпроевая кислота, карбамазепин), гипотензивные (снижающие артериальное давление), инсулины и сахароснижающие (метформин), "зарубежные эффективные" психотропные препараты и лекарства для лечения болезней щитовидной железы.
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"По данным ЦРПТ, все перечисленные льготные препараты в наличии в достаточном количестве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при текущем уровне потребления льготных тиреоидных препаратов закуплено на 128 месяцев - это 5 миллионов упаковок. Льготных противоэпилептических препаратов - 4,4 миллиона, хватит на 9,1 месяца.
"Гипотензивных препаратов по льготе доступно 12 миллионов упаковок, чего достаточно на 41 месяц. Психотропных — 7,1 миллиона пачек (сформирован запас на 8,4 месяца). Инсулинов - почти 13 миллионов упаковок, чего достаточно на 3,7 месяцев", - добавляется в сообщении.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
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