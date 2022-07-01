https://ria.ru/20220701/ldpr-1799458042.html

В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V

В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V - РИА Новости, 01.07.2022

В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V

Фракция ЛДПР в Госдуме обратились к главе ГИБДД Юрию Черникову с предложением добавить в список символов, допустимых к использованию в государственных... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:11

2022-07-01T07:11

2022-07-01T07:11

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме обратились к главе ГИБДД Юрию Черникову с предложением добавить в список символов, допустимых к использованию в государственных регистрационных знаках автомобилей, буквы латинского алфавита Z и V, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.Во фракции считают, что это станет не только хорошей акцией в поддержку российской армии, но и позволит увеличить объем региональных серий номеров, и реже придется вводить дополнительный региональные коды."В случае расширения списка символов номер автомобиля с московской регистрацией мог бы выглядеть, например, так: V076VZ777", — отметили в ЛДПР.По мнению фракции, "никакого нарушения в этом не будет"."В автомобильных номерах России и так используются только те буквы, которые есть и в кириллице, и в латинице. Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220519/minoborony-1789452602.html

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общество, россия, лдпр, госдума рф