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В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V
В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V - РИА Новости, 01.07.2022
В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V
Фракция ЛДПР в Госдуме обратились к главе ГИБДД Юрию Черникову с предложением добавить в список символов, допустимых к использованию в государственных... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:11
2022-07-01T07:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме обратились к главе ГИБДД Юрию Черникову с предложением добавить в список символов, допустимых к использованию в государственных регистрационных знаках автомобилей, буквы латинского алфавита Z и V, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.Во фракции считают, что это станет не только хорошей акцией в поддержку российской армии, но и позволит увеличить объем региональных серий номеров, и реже придется вводить дополнительный региональные коды."В случае расширения списка символов номер автомобиля с московской регистрацией мог бы выглядеть, например, так: V076VZ777", — отметили в ЛДПР.По мнению фракции, "никакого нарушения в этом не будет"."В автомобильных номерах России и так используются только те буквы, которые есть и в кириллице, и в латинице. Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу", — отметили в пресс-службе.
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общество, россия, лдпр, госдума рф
07:11 01.07.2022
 
В ЛДПР предложили добавить в номера для автомобилей буквы Z и V

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила добавить в номера для автомобилей буквы Z и V

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме обратились к главе ГИБДД Юрию Черникову с предложением добавить в список символов, допустимых к использованию в государственных регистрационных знаках автомобилей, буквы латинского алфавита Z и V, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
"Предлагаем внести изменения в ГОСТ, определяющий буквы, используемые в сериях регистрационных знаков транспортных средств в России. К 12 уже используемых предлагаем добавить также символы "Z" и "V", — говорится в письме на имя Черников.
Во фракции считают, что это станет не только хорошей акцией в поддержку российской армии, но и позволит увеличить объем региональных серий номеров, и реже придется вводить дополнительный региональные коды.
"В случае расширения списка символов номер автомобиля с московской регистрацией мог бы выглядеть, например, так: V076VZ777", — отметили в ЛДПР.
По мнению фракции, "никакого нарушения в этом не будет".
"В автомобильных номерах России и так используются только те буквы, которые есть и в кириллице, и в латинице. Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу", — отметили в пресс-службе.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЛДПРГосдума РФ
 
 
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