https://ria.ru/20220701/kurs-1799620293.html

Курс доллара поднялся выше 55 рублей

Курс доллара поднялся выше 55 рублей - РИА Новости, 01.07.2022

Курс доллара поднялся выше 55 рублей

Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:15

2022-07-01T16:15

2022-07-01T16:25

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.16 мск растет на 3,78 рубля, до 55,23 рубля, евро - на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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