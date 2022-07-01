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Курс доллара поднялся выше 55 рублей - РИА Новости, 01.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220701/kurs-1799620293.html
Курс доллара поднялся выше 55 рублей
Курс доллара поднялся выше 55 рублей - РИА Новости, 01.07.2022
Курс доллара поднялся выше 55 рублей
Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:15
2022-07-01T16:25
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
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курс рубля
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.16 мск растет на 3,78 рубля, до 55,23 рубля, евро - на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.
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курс доллара, доллар, россия, евро, рубль, курс рубля, экономика, московская биржа, валюта, динамика курсов валют
16:15 01.07.2022 (обновлено: 16:25 01.07.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 55 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 16.16 мск растет на 3,78 рубля, до 55,23 рубля, евро - на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.
 
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