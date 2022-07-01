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Курс доллара поднялся выше 55 рублей
Курс доллара поднялся выше 55 рублей - РИА Новости, 01.07.2022
Курс доллара поднялся выше 55 рублей
Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:15
2022-07-01T16:15
2022-07-01T16:25
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.16 мск растет на 3,78 рубля, до 55,23 рубля, евро - на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:15 01.07.2022 (обновлено: 16:25 01.07.2022)
Курс доллара поднялся выше 55 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня