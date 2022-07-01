https://ria.ru/20220701/krym-1799626570.html
Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде
Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.07.2022
Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде
Ситуация в Крыму стабильная, мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:34
2022-07-01T16:34
2022-07-01T16:34
происшествия
сергей аксенов (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация в Крыму стабильная, мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, опасности для людей и моста нет."В Крыму ситуация стабильная, Крымский мост работает в штатном режиме", - сказала Ковитиди.По ее словам, в районе моста проводились плановые мероприятия в рамках учений Росгвардии, МЧС, Минобороны. "Этим обусловлены клубы дыма, которые были видны в районе моста", - пояснила сенатор.Ковитиди добавила, что движение поездов осуществляется по графику."Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности Крымского моста, системные и направлены на оперативное пресечение любых угроз", - подчеркнула Ковитиди.
https://ria.ru/20220701/krym-1799593285.html
https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей аксенов (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде
Сенатор Ковитиди: Крымский мост работает в штатном режиме, ситуация стабильная