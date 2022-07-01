https://ria.ru/20220701/krym-1799626570.html

Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде

Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.07.2022

Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде

Ситуация в Крыму стабильная, мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:34

2022-07-01T16:34

2022-07-01T16:34

происшествия

сергей аксенов (политик)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573667339_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dff4458734212f1d66760d6120ced4d9.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация в Крыму стабильная, мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, опасности для людей и моста нет."В Крыму ситуация стабильная, Крымский мост работает в штатном режиме", - сказала Ковитиди.По ее словам, в районе моста проводились плановые мероприятия в рамках учений Росгвардии, МЧС, Минобороны. "Этим обусловлены клубы дыма, которые были видны в районе моста", - пояснила сенатор.Ковитиди добавила, что движение поездов осуществляется по графику."Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности Крымского моста, системные и направлены на оперативное пресечение любых угроз", - подчеркнула Ковитиди.

https://ria.ru/20220701/krym-1799593285.html

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей аксенов (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)