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Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.07.2022
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Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде
Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде - РИА Новости, 01.07.2022
Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде
Ситуация в Крыму стабильная, мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:34
2022-07-01T16:34
происшествия
сергей аксенов (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация в Крыму стабильная, мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, опасности для людей и моста нет."В Крыму ситуация стабильная, Крымский мост работает в штатном режиме", - сказала Ковитиди.По ее словам, в районе моста проводились плановые мероприятия в рамках учений Росгвардии, МЧС, Минобороны. "Этим обусловлены клубы дыма, которые были видны в районе моста", - пояснила сенатор.Ковитиди добавила, что движение поездов осуществляется по графику."Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности Крымского моста, системные и направлены на оперативное пресечение любых угроз", - подчеркнула Ковитиди.
https://ria.ru/20220701/krym-1799593285.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:34 01.07.2022
 
Крымский мост работает в штатном режиме, заявили в Совфеде

Сенатор Ковитиди: Крымский мост работает в штатном режиме, ситуация стабильная

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Грузовой поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация в Крыму стабильная, мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, опасности для людей и моста нет.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
15:15
Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту
"В Крыму ситуация стабильная, Крымский мост работает в штатном режиме", - сказала Ковитиди.
По ее словам, в районе моста проводились плановые мероприятия в рамках учений Росгвардии, МЧС, Минобороны. "Этим обусловлены клубы дыма, которые были видны в районе моста", - пояснила сенатор.
Ковитиди добавила, что движение поездов осуществляется по графику.
"Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности Крымского моста, системные и направлены на оперативное пресечение любых угроз", - подчеркнула Ковитиди.
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ПроисшествияСергей Аксенов (политик)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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