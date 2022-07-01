https://ria.ru/20220701/krym-1799593285.html
Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту
Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 01.07.2022
Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту
Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:15
2022-07-01T15:15
2022-07-01T15:30
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
керченский пролив
новороссийск
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и моста нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram."По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram.Автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП, сообщила управляющая организация упрдор "Тамань".Автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП, сообщила управляющая организация упрдор "Тамань"."1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в г. Новороссийск произошло ДТП. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации. Движение по направлению в город Керчь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении."1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в г. Новороссийск произошло ДТП. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации. Движение по направлению в город Керчь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220302/most-1776008153.html
https://ria.ru/20220421/bezopasnost-1784707206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым, керченский пролив, новороссийск, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:15 01.07.2022 (обновлено: 15:30 01.07.2022)
Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: во время учений на мосту через Керченский пролив произошло ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости.
Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и моста нет, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов.
"По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram.
"По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram.
Автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП, сообщила управляющая организация упрдор "Тамань".
Автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП, сообщила управляющая организация упрдор "Тамань".
"1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив
по направлению в г. Новороссийск
произошло ДТП. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС
и эксплуатирующей организации. Движение по направлению в город Керчь
осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
"1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив
по направлению в г. Новороссийск
произошло ДТП. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС
и эксплуатирующей организации. Движение по направлению в город Керчь
осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.