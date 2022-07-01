https://ria.ru/20220701/krym-1799593285.html

Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту

Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 01.07.2022

Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту

Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:15

2022-07-01T15:15

2022-07-01T15:30

происшествия

сергей аксенов (политик)

республика крым

керченский пролив

новороссийск

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, с этим связано задымление в районе стратегического объекта, никакой опасности для людей и моста нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram."По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - написал Аксенов в Telegram.Автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП, сообщила управляющая организация упрдор "Тамань".Автомобильное движение по Крымскому мосту в направлении Кубани временно остановлено из-за ДТП, сообщила управляющая организация упрдор "Тамань"."1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в г. Новороссийск произошло ДТП. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации. Движение по направлению в город Керчь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении."1 июля 2022 в 13.40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в г. Новороссийск произошло ДТП. На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации. Движение по направлению в город Керчь осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220302/most-1776008153.html

https://ria.ru/20220421/bezopasnost-1784707206.html

республика крым

керченский пролив

новороссийск

керчь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым, керченский пролив, новороссийск, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)