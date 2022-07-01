https://ria.ru/20220701/kreditovanie-1799618920.html

ПСБ: стадия кредитования на "пережить кризис" уже прошла

ПСБ: стадия кредитования на "пережить кризис" уже прошла - РИА Новости, 01.07.2022

ПСБ: стадия кредитования на "пережить кризис" уже прошла

ПСБ, опорный банк российского ОПК, в условиях беспрецедентных санкций продолжает бесперебойно обслуживать и кредитовать предприятия оборонного сектора. О... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:12

2022-07-01T16:12

2022-07-01T16:12

интервью

россия

псб (банк псб)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

новости компаний - экономика

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ПСБ, опорный банк российского ОПК, в условиях беспрецедентных санкций продолжает бесперебойно обслуживать и кредитовать предприятия оборонного сектора. О специфике работы, об отношениях с клиентами из российской "оборонки" и о влиянии санкций на отрасль в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.- Какова основная специфика банковского обслуживания предприятий и холдинговых компаний оборонно-промышленного комплекса России? Есть ли разница между работой с гражданским сегментом и "оборонкой"? В чем она заключается?- Основная специфика банковского обслуживания предприятий ОПК полностью вытекает из особенностей функционирования этой отрасли. Значительная доля заказов оборонной промышленности идет через федеральный закон 275-ФЗ, который регламентирует деятельность государственного заказчика, в основном, это Минобороны России. Расчеты по таким контрактам проходят через систему отдельных счетов, ведется строгий контроль не только за использованием бюджетных средств, выделенных для выполнения ГОЗ, но и за ходом исполнения заказа на всех уровнях, актируется каждый этап кооперации и т.д. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в этом направлении, мы создали пять региональных центров по обслуживанию гособоронзаказа. Они работают в разных часовых поясах, а в ближайшее время мы откроем самый восточный центр по обслуживанию ГОЗ - в Хабаровске.- Как санкции повлияли на кредитование ОПК? Какие темпы кредитования сейчас?- Очевидно, что санкции так или иначе затронули всех в нашей стране. Но ПСБ, еще только получив статус опорного банка оборонной промышленности, уже начал моделировать возможные санкционные сценарии, поэтому к моменту введения ограничений мы были к ним готовы - банк продолжил активное кредитование экономики и населения страны, демонстрируя устойчивость к новым условиям.Если же говорить о наших клиентах, важно отметить масштабную государственную поддержку: были оперативно предприняты меры помощи компаниям, в том числе – оборонной промышленности. Мы не только участвовали в этих программах, используя весь свой потенциал и опыт, но и сохранили на "досанкционном" уровне ставки по собственным программам кредитования для всех клиентов ОПК. В результате темпы кредитования продолжают расти органически, пропорционально увеличению нашей клиенткой базы.- На какие проекты предприятиям ОПК сейчас необходимо финансирование? Есть ли проекты по модернизации производства, по созданию новых производств и импортозамещению? Или средства необходимы, в основном, на поддержание деятельности?- Стадия, когда брали кредиты, чтобы пережить кризис, уже прошла. Сейчас предприятиям чаще необходимо финансирование на развитие: на расширение производства, увеличение выпуска продукции, на модернизацию, которая должна привести либо к росту производства, либо к расширению линейки продукции. Запросы на кредитование таких проектов кратно увеличились. ПСБ также финансирует предприятия ОПК на цели выполнения программ ГОЗ, на проекты по диверсификации производства, финансовое оздоровление, пополнение оборотных средств и т.д. Также мы поддерживаем предприятия в их инвестиционной деятельности при реализации федеральных целевых программ.Отдельное направление, которое сейчас приобретает все большую актуальность, - это импортозамещение. Конечно, все еще ощущается зависимость от импортных комплектующих: мы живем в таком мире, где международной кооперацией пронизано всё. Но появляются альтернативные варианты, и импортозамещение продукции, попавшей под ограничения, - это вопрос времени и перенастройки логистических цепочек. В каких-то направлениях мы уже имеем достаточно серьезный технологический уровень, чтобы воспроизвести любое производство, в иных ситуациях же, наоборот, стоит оценить, какие деньги мы на это потратим - может быть, проще найти другого поставщика. Мы своих клиентов поддерживаем во всех этих проектах.- Расскажите подробнее о собственных программах поддержки для предприятий ОПК?- Наши программы перекликаются с общефедеральными. Клиенты видят в нас надежного партнера, со многими из них мы работаем уже очень давно и хорошо знаем друг друга. И если клиентам нужна помощь – на оборотные средства для выплаты зарплаты, закупки материалов, перенос даты уплаты процентов и проч. – мы всегда находим решение.- Какова доля контрактов гособоронзаказа, которую в настоящее время сопровождает ПСБ? Ранее называлась цифра 70%. Есть планы ее увеличить?- ПСБ в сопровождении гособоронзаказа занимает доминирующее положение, все новые контракты сопровождаются нами. Порог в 70% мы давно перешагнули, и, как и заявляли ранее, готовы обслуживать 100% ГОЗ. Мы последовательно движемся к достижению этой доли.- Недавно завершился юбилейный экономический форум в Санкт-Петербурге. У ПСБ была насыщенная деловая программа там. Какие контракты с оборонными предприятиями заключил ПСБ в рамках ПМЭФ?- Петербургский международный экономический форум - еще одна возможность прямого диалога с предприятиями промышленности и ОПК, государственными структурами и со всеми, кто обеспечивает развитие российской промышленности. Однако ПМЭФ - все-таки более универсальный форум, поэтому в деловой программе ПСБ был сделан акцент на гражданские проекты и контракты. Банк подписал порядка 25 соглашений с ведущими гражданскими предприятиями страны и руководителями регионов. По линии оборонного сектора мы также заключили на ПМЭФ несколько крупных контрактов - с судостроительными корпорациями: ПСБ профинансирует строительство жилых домов для сотрудников Объединенной судостроительной корпорации, а также предоставит корпорации "Ак Барс" финансовые инструменты и сервисы для реализации дополнительных программ стимулирования сотрудников и их семей, в том числе в области жилищного строительства. По линии ОПК для нас более профильным является международный военно-технический форум "Армия" — планы на все дни форума в этом году у нас традиционно очень амбициозные.- Какие планы по работе с предприятиями ОПК вы ставите до конца 2022 года?- Мы продолжим обеспечивать бесперебойное сопровождение гособоронзаказа независимо от внешних условий и санкционного давления. Это задача первого приоритета. Планируем успешно завершить год с учетом новых вызовов.

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https://ria.ru/20220628/finansirovanie-1798718256.html

https://ria.ru/20220616/zhile-1795823114.html

https://ria.ru/20220616/rasshirenie-1795918964.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, псб (банк псб), оборонно-промышленный комплекс россии (опк), новости компаний - экономика