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Суд в Красноярске "арестовал" кота по просьбе его хозяйки - РИА Новости, 01.07.2022
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Суд в Красноярске "арестовал" кота по просьбе его хозяйки
Суд в Красноярске "арестовал" кота по просьбе его хозяйки - РИА Новости, 01.07.2022
Суд в Красноярске "арестовал" кота по просьбе его хозяйки
Суд в Красноярске постановил вернуть кота по кличке Русский Бэтмен его владелице, потерявшей своего любимца и затем устроившей тяжбу с приютом, в котором он... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:59
2022-07-01T09:59
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Суд в Красноярске постановил вернуть кота по кличке Русский Бэтмен его владелице, потерявшей своего любимца и затем устроившей тяжбу с приютом, в котором он оказался, сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края.Иск рассматривали в судебном участке 76 Свердловского района Красноярска. Истец просила суд наложить обеспечительные меры на своего кота породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен, который потерялся во время переезда на улице Гусарова, был найден другой краснояркой и отправлен в приют. Владелица кота нашла своего питомца через зоозащитников и пыталась забрать его домой, но хозяйка приюта кота ей не отдавала."Опасаясь за жизнь своего домашнего любимца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить инфекционные заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения (то есть об изъятии своего кота у хозяйки приюта), а пока иск не будет рассмотрен, она просила суд наложить на кота обеспечительные меры (по сути - арест) и передать ей этого кота на ответственное хранение, что и.о. мирового судьи... и сделала", - говорится в сообщении.Русский Бэтмен передан судом хозяйке на "ответственное хранение" до рассмотрения иска.
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происшествия, красноярск
09:59 01.07.2022
 
Суд в Красноярске "арестовал" кота по просьбе его хозяйки

Суд в Красноярске "арестовал" кота, потерявшегося при переезде, по просьбе его хозяйки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКот
Кот - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Суд в Красноярске постановил вернуть кота по кличке Русский Бэтмен его владелице, потерявшей своего любимца и затем устроившей тяжбу с приютом, в котором он оказался, сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края.
Иск рассматривали в судебном участке 76 Свердловского района Красноярска. Истец просила суд наложить обеспечительные меры на своего кота породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен, который потерялся во время переезда на улице Гусарова, был найден другой краснояркой и отправлен в приют. Владелица кота нашла своего питомца через зоозащитников и пыталась забрать его домой, но хозяйка приюта кота ей не отдавала.
"Опасаясь за жизнь своего домашнего любимца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить инфекционные заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения (то есть об изъятии своего кота у хозяйки приюта), а пока иск не будет рассмотрен, она просила суд наложить на кота обеспечительные меры (по сути - арест) и передать ей этого кота на ответственное хранение, что и.о. мирового судьи... и сделала", - говорится в сообщении.
Русский Бэтмен передан судом хозяйке на "ответственное хранение" до рассмотрения иска.
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