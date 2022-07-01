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Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей - РИА Новости, 01.07.2022
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Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей
Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей - РИА Новости, 01.07.2022
Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей
Осужденные за похищение и убийство девочки в Костроме выплатят ее семье 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:05
2022-07-01T15:05
происшествия
кострома
костромской областной суд
россия
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КОСТРОМА, 1 июл – РИА Новости. Осужденные за похищение и убийство девочки в Костроме выплатят ее семье 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.В пятницу Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима."Мы удовлетворены приговором, считаем, что он соответствует содеянному... Наши требования удовлетворены полностью, что ещё раз показывает, что суд услышал сторону потерпевших. Четыре миллиона мы попросили с осужденных, вся сумма полностью удовлетворена судом", - сказал Алешкин.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.
https://ria.ru/20220611/rebenok-1794818427.html
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происшествия, кострома, костромской областной суд, россия
15:05 01.07.2022
 
Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей

Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят ее семье четыре миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КОСТРОМА, 1 июл – РИА Новости. Осужденные за похищение и убийство девочки в Костроме выплатят ее семье 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
В пятницу Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.
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В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима
"Мы удовлетворены приговором, считаем, что он соответствует содеянному... Наши требования удовлетворены полностью, что ещё раз показывает, что суд услышал сторону потерпевших. Четыре миллиона мы попросили с осужденных, вся сумма полностью удовлетворена судом", - сказал Алешкин.
Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.
Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.
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