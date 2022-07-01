https://ria.ru/20220701/kostroma-1799589208.html

Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей

Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей - РИА Новости, 01.07.2022

Осужденные за убийство девочки в Костроме выплатят четыре миллиона рублей

Осужденные за похищение и убийство девочки в Костроме выплатят ее семье 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:05

2022-07-01T15:05

2022-07-01T15:05

происшествия

кострома

костромской областной суд

россия

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КОСТРОМА, 1 июл – РИА Новости. Осужденные за похищение и убийство девочки в Костроме выплатят ее семье 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.В пятницу Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима."Мы удовлетворены приговором, считаем, что он соответствует содеянному... Наши требования удовлетворены полностью, что ещё раз показывает, что суд услышал сторону потерпевших. Четыре миллиона мы попросили с осужденных, вся сумма полностью удовлетворена судом", - сказал Алешкин.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, причем один из них - за сексуальное насилие и порнографию. В зависимости от роли каждого они обвиняются в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.По данным прокуратуры, мужчины вину в совершении инкриминируемых преступлений признали в полном объеме. Проведенные по делу экспертизы показали, что они осознавали свои действия и могли руководить ими.Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.

https://ria.ru/20220611/rebenok-1794818427.html

https://ria.ru/20220405/ubiytsa-1781882417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кострома, костромской областной суд, россия