https://ria.ru/20220701/kosmos-1799549684.html

Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля

Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля - РИА Новости, 01.07.2022

Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля

Следующий выход в открытый космос с борта Международной космической станции по российской программе пройдет 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:29

2022-07-01T13:29

2022-07-01T13:29

наука

космос - риа наука

олег артемьев

саманта кристофоретти

денис матвеев

роскосмос

европейское космическое агентство

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Следующий выход в открытый космос с борта Международной космической станции по российской программе пройдет 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым будет работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти, сообщили в пятницу в "Роскосмосе"."21 июля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти — совершат выход в открытый космос по российской программе", - говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале.Отмечается, что они продолжат подготовку манипулятора ERA к эксплуатации и запустят 10 малых космических аппаратов — два спутника "Циолковский-Рязань" и восемь "ЮЗГУ-55", созданных российскими студентами."Расчётная продолжительность— 6 часов 30 минут. Для Олега Артемьева предстоящий выход станет шестым в космической карьере, для Саманты Кристофоретти — первым", - уточнили в "Роскосмосе".Изначально выход в открытый космос с борта МКС по российской программе должен был пройти еще в мае 2022 года. Сообщалось, что его пришлось отложить из-за проблем в европейским манипулятором ERA, установленным на новом модуле "Наука".В время апрельского выхода российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева было обнаружено, что манипулятор не перешагивает с одной базовой летной точки на другую в автоматическом режиме.Ранее сообщалось, что для интеграции новых российских модулей "Наука" и "Причал" в состав станции, потребуется порядка десяти выходов в открытый космос. Четыре были выполнены еще до прибытия на станцию нового российского экипажа - Артемьева, Корсакова и Матвеева. В каждом из них участвовал российский космонавт Петр Дубров, в трех Олег Новицкий и еще в одном - Антон Шкаплеров. Артемьев с Матвеевым работали за бортом МКС 18 и 28 апреля.

https://ria.ru/20220630/mks-1799148892.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, олег артемьев, саманта кристофоретти, денис матвеев, роскосмос, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)