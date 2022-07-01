Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля
"Роскосмос": выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля
Космонавт во время выхода в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Следующий выход в открытый космос с борта Международной космической станции по российской программе пройдет 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым будет работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".
"21 июля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти — совершат выход в открытый космос по российской программе", - говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале.
Отмечается, что они продолжат подготовку манипулятора ERA к эксплуатации и запустят 10 малых космических аппаратов — два спутника "Циолковский-Рязань" и восемь "ЮЗГУ-55", созданных российскими студентами.
"Расчётная продолжительность— 6 часов 30 минут. Для Олега Артемьева предстоящий выход станет шестым в космической карьере, для Саманты Кристофоретти — первым", - уточнили в "Роскосмосе".
Изначально выход в открытый космос с борта МКС по российской программе должен был пройти еще в мае 2022 года. Сообщалось, что его пришлось отложить из-за проблем в европейским манипулятором ERA, установленным на новом модуле "Наука".
В время апрельского выхода российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева было обнаружено, что манипулятор не перешагивает с одной базовой летной точки на другую в автоматическом режиме.
Ранее сообщалось, что для интеграции новых российских модулей "Наука" и "Причал" в состав станции, потребуется порядка десяти выходов в открытый космос. Четыре были выполнены еще до прибытия на станцию нового российского экипажа - Артемьева, Корсакова и Матвеева. В каждом из них участвовал российский космонавт Петр Дубров, в трех Олег Новицкий и еще в одном - Антон Шкаплеров. Артемьев с Матвеевым работали за бортом МКС 18 и 28 апреля.