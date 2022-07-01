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Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля - РИА Новости, 01.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220701/kosmos-1799549684.html
Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля
Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля - РИА Новости, 01.07.2022
Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля
Следующий выход в открытый космос с борта Международной космической станции по российской программе пройдет 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:29
2022-07-01T13:29
наука
космос - риа наука
олег артемьев
саманта кристофоретти
денис матвеев
роскосмос
европейское космическое агентство
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Следующий выход в открытый космос с борта Международной космической станции по российской программе пройдет 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым будет работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти, сообщили в пятницу в "Роскосмосе"."21 июля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти — совершат выход в открытый космос по российской программе", - говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале.Отмечается, что они продолжат подготовку манипулятора ERA к эксплуатации и запустят 10 малых космических аппаратов — два спутника "Циолковский-Рязань" и восемь "ЮЗГУ-55", созданных российскими студентами."Расчётная продолжительность— 6 часов 30 минут. Для Олега Артемьева предстоящий выход станет шестым в космической карьере, для Саманты Кристофоретти — первым", - уточнили в "Роскосмосе".Изначально выход в открытый космос с борта МКС по российской программе должен был пройти еще в мае 2022 года. Сообщалось, что его пришлось отложить из-за проблем в европейским манипулятором ERA, установленным на новом модуле "Наука".В время апрельского выхода российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева было обнаружено, что манипулятор не перешагивает с одной базовой летной точки на другую в автоматическом режиме.Ранее сообщалось, что для интеграции новых российских модулей "Наука" и "Причал" в состав станции, потребуется порядка десяти выходов в открытый космос. Четыре были выполнены еще до прибытия на станцию нового российского экипажа - Артемьева, Корсакова и Матвеева. В каждом из них участвовал российский космонавт Петр Дубров, в трех Олег Новицкий и еще в одном - Антон Шкаплеров. Артемьев с Матвеевым работали за бортом МКС 18 и 28 апреля.
https://ria.ru/20220630/mks-1799148892.html
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космос - риа наука, олег артемьев, саманта кристофоретти, денис матвеев, роскосмос, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)
13:29 01.07.2022
 
Выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля

"Роскосмос": выход в открытый космос с борта МКС по российской программе пройдет 21 июля

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт во время выхода в открытый космос
Космонавт во время выхода в открытый космос
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Космонавт во время выхода в открытый космос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Следующий выход в открытый космос с борта Международной космической станции по российской программе пройдет 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым будет работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".
"21 июля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти — совершат выход в открытый космос по российской программе", - говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале.
Отмечается, что они продолжат подготовку манипулятора ERA к эксплуатации и запустят 10 малых космических аппаратов — два спутника "Циолковский-Рязань" и восемь "ЮЗГУ-55", созданных российскими студентами.
"Расчётная продолжительность— 6 часов 30 минут. Для Олега Артемьева предстоящий выход станет шестым в космической карьере, для Саманты Кристофоретти — первым", - уточнили в "Роскосмосе".
Изначально выход в открытый космос с борта МКС по российской программе должен был пройти еще в мае 2022 года. Сообщалось, что его пришлось отложить из-за проблем в европейским манипулятором ERA, установленным на новом модуле "Наука".
В время апрельского выхода российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева было обнаружено, что манипулятор не перешагивает с одной базовой летной точки на другую в автоматическом режиме.
Ранее сообщалось, что для интеграции новых российских модулей "Наука" и "Причал" в состав станции, потребуется порядка десяти выходов в открытый космос. Четыре были выполнены еще до прибытия на станцию нового российского экипажа - Артемьева, Корсакова и Матвеева. В каждом из них участвовал российский космонавт Петр Дубров, в трех Олег Новицкий и еще в одном - Антон Шкаплеров. Артемьев с Матвеевым работали за бортом МКС 18 и 28 апреля.
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НаукаКосмос - РИА НаукаОлег АртемьевСаманта КристофореттиДенис МатвеевРоскосмосЕвропейское космическое агентствоМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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