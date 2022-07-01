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В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 340 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:34
2022-07-01T11:34
2022-07-01T11:34
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 340 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне был выявлен 361 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 950 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 955 человек, умерли 44 155 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 340 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек