https://ria.ru/20220701/koronavirus-1799500193.html

В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 340 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:34

2022-07-01T11:34

2022-07-01T11:34

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 340 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне был выявлен 361 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 950 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 955 человек, умерли 44 155 человек.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, общество