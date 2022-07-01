В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом
В Амурском госуниверситете в Благовещенске построят каток с искусственным льдом
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Подрядчик этим летом начнет строительство катка с искусственным льдом на территории Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Василий Орлов провел рабочее совещание по теме строительства катка.
"На строительство крытого катка на территории АмГУ определили подрядчика — это хабаровская компания ООО "Мастер Плит Строй". Компания построила более 100 объектов различного назначения: производственные здания промышленных предприятий, офисные здания, торговые центры, культурные и спортивные комплексы не только в пределах крупных городов Дальнего Востока, но и в отдаленных населенных пунктах Хабаровского, Приморского края, Сахалина, Камчатки", — говорится в сообщении.
Руководитель подрядной организации отметил, что все работы идут в графике. Согласованы техническое задание и объемно-планировочные решения, готовится технологическое присоединение объекта. Строительство начнется в ближайшие два месяца.
"Каток АмГУ в областной столице станет третьей площадкой с искусственным льдом. На новой ледовой арене смогут заниматься как студенты университета, так и жители города, будут работать детские секции. Всего же на территории области на данный момент пять площадок с искусственным льдом: в Новобурейском, Райчихинске, Свободном и два в Благовещенске", — приводятся в сообщении слова Орлова.