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В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом - РИА Новости, 01.07.2022
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Амурская область
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В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом
В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом - РИА Новости, 01.07.2022
В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом
Подрядчик этим летом начнет строительство катка с искусственным льдом на территории Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:00
2022-07-01T05:00
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
райчихинск
благовещенск
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Подрядчик этим летом начнет строительство катка с искусственным льдом на территории Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.Губернатор Василий Орлов провел рабочее совещание по теме строительства катка.Руководитель подрядной организации отметил, что все работы идут в графике. Согласованы техническое задание и объемно-планировочные решения, готовится технологическое присоединение объекта. Строительство начнется в ближайшие два месяца."Каток АмГУ в областной столице станет третьей площадкой с искусственным льдом. На новой ледовой арене смогут заниматься как студенты университета, так и жители города, будут работать детские секции. Всего же на территории области на данный момент пять площадок с искусственным льдом: в Новобурейском, Райчихинске, Свободном и два в Благовещенске", — приводятся в сообщении слова Орлова.
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общество, василий орлов (губернатор), райчихинск, благовещенск, россия
05:00 01.07.2022
 
В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом

В Амурском госуниверситете в Благовещенске построят каток с искусственным льдом

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Подрядчик этим летом начнет строительство катка с искусственным льдом на территории Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Василий Орлов провел рабочее совещание по теме строительства катка.

"На строительство крытого катка на территории АмГУ определили подрядчика — это хабаровская компания ООО "Мастер Плит Строй". Компания построила более 100 объектов различного назначения: производственные здания промышленных предприятий, офисные здания, торговые центры, культурные и спортивные комплексы не только в пределах крупных городов Дальнего Востока, но и в отдаленных населенных пунктах Хабаровского, Приморского края, Сахалина, Камчатки", — говорится в сообщении.

Руководитель подрядной организации отметил, что все работы идут в графике. Согласованы техническое задание и объемно-планировочные решения, готовится технологическое присоединение объекта. Строительство начнется в ближайшие два месяца.
"Каток АмГУ в областной столице станет третьей площадкой с искусственным льдом. На новой ледовой арене смогут заниматься как студенты университета, так и жители города, будут работать детские секции. Всего же на территории области на данный момент пять площадок с искусственным льдом: в Новобурейском, Райчихинске, Свободном и два в Благовещенске", — приводятся в сообщении слова Орлова.
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)РайчихинскБлаговещенскРоссия
 
 
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