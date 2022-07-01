https://ria.ru/20220701/katok-1799453132.html

В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом

В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом - РИА Новости, 01.07.2022

В АмГУ в Благовещенске построят каток с искусственным льдом

Подрядчик этим летом начнет строительство катка с искусственным льдом на территории Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:00

2022-07-01T05:00

2022-07-01T05:00

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

райчихинск

благовещенск

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл — РИА Новости. Подрядчик этим летом начнет строительство катка с искусственным льдом на территории Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.Губернатор Василий Орлов провел рабочее совещание по теме строительства катка.Руководитель подрядной организации отметил, что все работы идут в графике. Согласованы техническое задание и объемно-планировочные решения, готовится технологическое присоединение объекта. Строительство начнется в ближайшие два месяца."Каток АмГУ в областной столице станет третьей площадкой с искусственным льдом. На новой ледовой арене смогут заниматься как студенты университета, так и жители города, будут работать детские секции. Всего же на территории области на данный момент пять площадок с искусственным льдом: в Новобурейском, Райчихинске, Свободном и два в Благовещенске", — приводятся в сообщении слова Орлова.

https://ria.ru/20220630/tamozhnya-1799152715.html

райчихинск

благовещенск

россия

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общество, василий орлов (губернатор), райчихинск, благовещенск, россия