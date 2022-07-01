https://ria.ru/20220701/kapremont-1799508404.html
Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ
Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ - РИА Новости, 01.07.2022
Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ
Минпросвещения России поддержало инициативу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по капитальному ремонту школ, в 2023 году на федеральные... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:02
2022-07-01T12:02
2022-07-01T12:02
белгородская область
образование - общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Минпросвещения России поддержало инициативу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по капитальному ремонту школ, в 2023 году на федеральные средства обновят 12 учебных заведений, сообщило правительство Белгородской области."Минпросвещения РФ одобрило заявку правительства Белгородской области на предоставление федеральной субсидии на капремонт общеобразовательных учреждений в рамках госпрограммы "Развитие образования". Благодаря поддержке ведомства в 2023 году в регионе отремонтируют 12 школ", - говорится в сообщении.По предварительным расчётам, общая сумма работ составит 2 миллиарда рублей.По информации властей, в этом году в Белгородской области также действует комплексная программа капитального ремонта школ и детских садов. Привлекаются средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Ожидается, что до конца 2022 года работы завершатся в 33 школах и 21 детском саду."Это делается, чтобы наши школы были современными, светлыми, просторными, чтобы они создавали дополнительную мотивацию у детей – получать образование, становиться сильными, профессиональными, уверенно идти по жизни. Будем и дальше работать в этом направлении", – отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20220630/torzhestva-1799324730.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, вячеслав гладков, белгородская область