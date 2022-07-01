https://ria.ru/20220701/kapremont-1799508404.html

Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ

Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ - РИА Новости, 01.07.2022

Белгородская область получит федеральное финансирование на капремонт школ

Минпросвещения России поддержало инициативу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по капитальному ремонту школ, в 2023 году на федеральные... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:02

2022-07-01T12:02

2022-07-01T12:02

белгородская область

образование - общество

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Минпросвещения России поддержало инициативу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по капитальному ремонту школ, в 2023 году на федеральные средства обновят 12 учебных заведений, сообщило правительство Белгородской области."Минпросвещения РФ одобрило заявку правительства Белгородской области на предоставление федеральной субсидии на капремонт общеобразовательных учреждений в рамках госпрограммы "Развитие образования". Благодаря поддержке ведомства в 2023 году в регионе отремонтируют 12 школ", - говорится в сообщении.По предварительным расчётам, общая сумма работ составит 2 миллиарда рублей.По информации властей, в этом году в Белгородской области также действует комплексная программа капитального ремонта школ и детских садов. Привлекаются средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Ожидается, что до конца 2022 года работы завершатся в 33 школах и 21 детском саду."Это делается, чтобы наши школы были современными, светлыми, просторными, чтобы они создавали дополнительную мотивацию у детей – получать образование, становиться сильными, профессиональными, уверенно идти по жизни. Будем и дальше работать в этом направлении", – отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.

https://ria.ru/20220630/torzhestva-1799324730.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, вячеслав гладков, белгородская область