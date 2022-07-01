Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/kamchatka-1799482635.html
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края - РИА Новости, 01.07.2022
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования, отметив важность привлечения инвестиций в его развитие, телеграмма... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:20
2022-07-01T10:20
дальний восток
общество
камчатский край
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_422:0:4063:2048_1920x0_80_0_0_565b87f8ec29e93bce0678d83c89275f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования, отметив важность привлечения инвестиций в его развитие, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня важно ставить перед собой и решать перспективные, амбициозные задачи, уделять приоритетное внимание привлечению инвестиций, реализации масштабных инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест. И конечно, в числе главных, ключевых целей – поддержка туристической отрасли, ведь Камчатка – удивительный по красоте заповедный край", - говорится в тексте телеграммы.Президент добавил, что объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в 2007 году стало значимым событием для Дальнего Востока и всей страны, открыв новые возможности для эффективного социально-экономического развития региона.В завершение поздравления Путин пожелал жителям региона успехов в реализации намеченных планов на благо родной земли.
https://ria.ru/20220629/kamchatka-1798887964.html
дальний восток
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_1268:0:3999:2048_1920x0_80_0_0_82580f9faa116886deda72d0fcc0cba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, общество, камчатский край, владимир путин
10:20 01.07.2022
 
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края

Путин отметил важность привлечения инвестиций и развития туризма в Камчатском крае

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования, отметив важность привлечения инвестиций в его развитие, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня важно ставить перед собой и решать перспективные, амбициозные задачи, уделять приоритетное внимание привлечению инвестиций, реализации масштабных инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест. И конечно, в числе главных, ключевых целей – поддержка туристической отрасли, ведь Камчатка – удивительный по красоте заповедный край", - говорится в тексте телеграммы.
Президент добавил, что объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в 2007 году стало значимым событием для Дальнего Востока и всей страны, открыв новые возможности для эффективного социально-экономического развития региона.
В завершение поздравления Путин пожелал жителям региона успехов в реализации намеченных планов на благо родной земли.
Плато Дары Тихого океана
29 июня, 01:50Туризм
На Камчатке официально представили новое гастрономическое меню региона
 
Дальний ВостокОбществоКамчатский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала