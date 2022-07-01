https://ria.ru/20220701/kamchatka-1799482635.html

Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края

Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края - РИА Новости, 01.07.2022

Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования, отметив важность привлечения инвестиций в его развитие, телеграмма... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:20

2022-07-01T10:20

2022-07-01T10:20

дальний восток

общество

камчатский край

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования, отметив важность привлечения инвестиций в его развитие, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня важно ставить перед собой и решать перспективные, амбициозные задачи, уделять приоритетное внимание привлечению инвестиций, реализации масштабных инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест. И конечно, в числе главных, ключевых целей – поддержка туристической отрасли, ведь Камчатка – удивительный по красоте заповедный край", - говорится в тексте телеграммы.Президент добавил, что объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в 2007 году стало значимым событием для Дальнего Востока и всей страны, открыв новые возможности для эффективного социально-экономического развития региона.В завершение поздравления Путин пожелал жителям региона успехов в реализации намеченных планов на благо родной земли.

https://ria.ru/20220629/kamchatka-1798887964.html

дальний восток

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, общество, камчатский край, владимир путин