https://ria.ru/20220701/kamchatka-1799482635.html
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края - РИА Новости, 01.07.2022
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования, отметив важность привлечения инвестиций в его развитие, телеграмма... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:20
2022-07-01T10:20
2022-07-01T10:20
дальний восток
общество
камчатский край
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования, отметив важность привлечения инвестиций в его развитие, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня важно ставить перед собой и решать перспективные, амбициозные задачи, уделять приоритетное внимание привлечению инвестиций, реализации масштабных инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест. И конечно, в числе главных, ключевых целей – поддержка туристической отрасли, ведь Камчатка – удивительный по красоте заповедный край", - говорится в тексте телеграммы.Президент добавил, что объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в 2007 году стало значимым событием для Дальнего Востока и всей страны, открыв новые возможности для эффективного социально-экономического развития региона.В завершение поздравления Путин пожелал жителям региона успехов в реализации намеченных планов на благо родной земли.
https://ria.ru/20220629/kamchatka-1798887964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, общество, камчатский край, владимир путин
Путин отметил важность привлечения инвестиций в развитие Камчатского края
Путин отметил важность привлечения инвестиций и развития туризма в Камчатском крае