https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799485457.html

Белоусов призвал полностью обеспечить перевозки в Калининград

Белоусов призвал полностью обеспечить перевозки в Калининград - РИА Новости, 01.07.2022

Белоусов призвал полностью обеспечить перевозки в Калининград

Перевозки пассажиров и грузов в Калининград должны быть обеспечены в полном объеме, несмотря на внешние ограничения, заявил вице-премьер Андрей Белоусов в ходе... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:33

2022-07-01T10:33

2022-07-01T11:40

калининград

экономика

литва

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Перевозки пассажиров и грузов в Калининград должны быть обеспечены в полном объеме, несмотря на внешние ограничения, заявил вице-премьер Андрей Белоусов в ходе итоговой коллегии Минтранса РФ."Введенные Литвой ограничения на транзит российских грузов в данный регион носит беспрецедентный характер. Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозки пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме", - сказал Белоусов.Он отметил, что для этого требуется устойчивое развитие паромных линий, а тарифы на такие перевозки не должны влиять на стоимость товаров для населения и грузополучателей. "Также необходимо обеспечить доступность авиасообщения с регионом для граждан. Авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути", - сказал вице-премьер.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории РФ, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.Литва, запретив транзит попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявляла ранее представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки РФ в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html

калининград

литва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининград, экономика, литва, андрей белоусов, россия