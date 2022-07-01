https://ria.ru/20220701/ispytaniya-1799511283.html
Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3
Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3 - РИА Новости, 01.07.2022
Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3
Состоялся первый испытательный полет на опытном образце модифицированного вертолета Ми-171А3, предназначенного для полетов в особых климатических условиях, его... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:13
2022-07-01T12:13
2022-07-01T14:07
экономика
технологии
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506168_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_1bf6c116b72ca3d798eb8d7ec5fa2ff4.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Состоялся первый испытательный полет на опытном образце модифицированного вертолета Ми-171А3, предназначенного для полетов в особых климатических условиях, его продолжительность составила 25 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ.В конце прошлого года этот офшорный вертолет впервые поднялся в воздух "в режиме висения", напомнили в министерстве."В рамках государственного контракта, заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова", в рекордно короткие сроки разработан образец вертолета, предназначенного для полетов в особых климатических условиях. Конструкторская документация для Ми-171А3 была полностью разработана в виде цифровых 3D-моделей", - прокомментировал событие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства."Машина может летать в режиме автоматического полета как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от наземного радионавигационного обеспечения. Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное пилотирование на всех этапах полета, что снижает нагрузку на экипаж", - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.Одним из основных эксплуатантов вертолетной техники как в России, так и во всем мире, традиционно являются компании топливно-энергетического комплекса. При этом особо жесткие требования предъявляются к офшорным вертолетам, обслуживающим морские добывающие платформы. Перечень этих требований сформирован Международной ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP) и включает в себя прочностные характеристики вертолета, набор спасательного оборудования, эргономику кабины экипажа и многие другие показатели."До последнего времени в России не было вертолета, который отвечал данным требованиям", - подчеркнул министр. Он также уточнил, что Ми-171А3 разработан в соответствии со стандартами IOGP и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью."Одна из главных задач создаваемого вертолета Ми-171А3 - обслуживание морских буровых платформ. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы - для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования", - добавил Мантуров.
https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html
https://ria.ru/20220628/vertolety-1798596084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506168_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_08ade79e8e58cd85cf5faf3f7671251b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:13 01.07.2022 (обновлено: 14:07 01.07.2022)
Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3
В Минпромторге рассказали о первом испытательном полете вертолета Ми-171А3
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Состоялся первый испытательный полет на опытном образце модифицированного вертолета Ми-171А3, предназначенного для полетов в особых климатических условиях, его продолжительность составила 25 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ
.
В конце прошлого года этот офшорный вертолет впервые поднялся в воздух "в режиме висения", напомнили в министерстве.
"В рамках государственного контракта, заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова", в рекордно короткие сроки разработан образец вертолета, предназначенного для полетов в особых климатических условиях. Конструкторская документация для Ми-171А3 была полностью разработана в виде цифровых 3D-моделей", - прокомментировал событие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В "Ростехе" в свою очередь уточнили, что Ми-171А3 выполнил полет по кругу со скоростью до 150 км/ч на высоте 150-300 метров, во время которого развернулся с креном до 20 градусов. Тест подтвердил исправность систем и оборудования вертолета, а также готовность к первому этапу летных предварительных и сертификационных испытаний.
"Машина может летать в режиме автоматического полета как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от наземного радионавигационного обеспечения. Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное пилотирование на всех этапах полета, что снижает нагрузку на экипаж", - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, при температурах окружающего воздуха от -50 до +50 °С. Кроме того, винтокрылая машина оснащена системой аварийного приводнения, которая обеспечивает посадку на волны высотой до 5 метров", - добавил он.
Одним из основных эксплуатантов вертолетной техники как в России, так и во всем мире, традиционно являются компании топливно-энергетического комплекса. При этом особо жесткие требования предъявляются к офшорным вертолетам, обслуживающим морские добывающие платформы. Перечень этих требований сформирован Международной ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP) и включает в себя прочностные характеристики вертолета, набор спасательного оборудования, эргономику кабины экипажа и многие другие показатели.
"До последнего времени в России не было вертолета, который отвечал данным требованиям", - подчеркнул министр. Он также уточнил, что Ми-171А3 разработан в соответствии со стандартами IOGP и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью.
"Одна из главных задач создаваемого вертолета Ми-171А3 - обслуживание морских буровых платформ. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы - для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования", - добавил Мантуров.