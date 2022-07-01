https://ria.ru/20220701/ispytaniya-1799511283.html

Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3

Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3 - РИА Новости, 01.07.2022

Состоялся первый испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3

Состоялся первый испытательный полет на опытном образце модифицированного вертолета Ми-171А3, предназначенного для полетов в особых климатических условиях, его... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:13

2022-07-01T12:13

2022-07-01T14:07

экономика

технологии

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Состоялся первый испытательный полет на опытном образце модифицированного вертолета Ми-171А3, предназначенного для полетов в особых климатических условиях, его продолжительность составила 25 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ.В конце прошлого года этот офшорный вертолет впервые поднялся в воздух "в режиме висения", напомнили в министерстве."В рамках государственного контракта, заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова", в рекордно короткие сроки разработан образец вертолета, предназначенного для полетов в особых климатических условиях. Конструкторская документация для Ми-171А3 была полностью разработана в виде цифровых 3D-моделей", - прокомментировал событие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства."Машина может летать в режиме автоматического полета как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от наземного радионавигационного обеспечения. Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное пилотирование на всех этапах полета, что снижает нагрузку на экипаж", - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.Одним из основных эксплуатантов вертолетной техники как в России, так и во всем мире, традиционно являются компании топливно-энергетического комплекса. При этом особо жесткие требования предъявляются к офшорным вертолетам, обслуживающим морские добывающие платформы. Перечень этих требований сформирован Международной ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP) и включает в себя прочностные характеристики вертолета, набор спасательного оборудования, эргономику кабины экипажа и многие другие показатели."До последнего времени в России не было вертолета, который отвечал данным требованиям", - подчеркнул министр. Он также уточнил, что Ми-171А3 разработан в соответствии со стандартами IOGP и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью."Одна из главных задач создаваемого вертолета Ми-171А3 - обслуживание морских буровых платформ. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы - для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html

https://ria.ru/20220628/vertolety-1798596084.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)