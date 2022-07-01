https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799662288.html

Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет

Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет - РИА Новости, 01.07.2022

Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют предварительные данные федерального... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:03

2022-07-01T18:03

2022-07-01T18:03

австрия

экономика

инфляция

в мире

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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.По сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,4%."Сильный рост цен в этом году ускорился в июне ещё больше и может достичь 8,7%. Об этом говорят предварительные оценки Statistik Austria. Таким образом, уровень инфляции достиг максимума с сентября 1975 года. Тем временем инфляция ускорилась почти во всех областях. Помимо недавнего повышения цен на топливо и мазут, мы также наблюдаем значительный рост цен в ресторанах и продуктовой рознице", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.

https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html

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австрия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

австрия, экономика, инфляция, в мире