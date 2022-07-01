Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799662288.html
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет - РИА Новости, 01.07.2022
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют предварительные данные федерального... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:03
2022-07-01T18:03
австрия
экономика
инфляция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78497a0ac1515926f91c001ec38f9f24.jpg
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.По сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,4%."Сильный рост цен в этом году ускорился в июне ещё больше и может достичь 8,7%. Об этом говорят предварительные оценки Statistik Austria. Таким образом, уровень инфляции достиг максимума с сентября 1975 года. Тем временем инфляция ускорилась почти во всех областях. Помимо недавнего повышения цен на топливо и мазут, мы также наблюдаем значительный рост цен в ресторанах и продуктовой рознице", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.
https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html
https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799502920.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f9125f93c18135fd1c345379335813f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австрия, экономика, инфляция, в мире
18:03 01.07.2022
 
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с 1975 года — 8,7%

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену с собора святого Стефана
Вид на Вену с собора святого Стефана - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену с собора святого Стефана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.
По сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,4%.
Покупатели в защитных масках на рынке Милана, Италия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:08
Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения
"Сильный рост цен в этом году ускорился в июне ещё больше и может достичь 8,7%. Об этом говорят предварительные оценки Statistik Austria. Таким образом, уровень инфляции достиг максимума с сентября 1975 года. Тем временем инфляция ускорилась почти во всех областях. Помимо недавнего повышения цен на топливо и мазут, мы также наблюдаем значительный рост цен в ресторанах и продуктовой рознице", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.
Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.
Варшава - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
11:44
В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне
 
АвстрияЭкономикаИнфляцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала