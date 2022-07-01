https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799662288.html
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет - РИА Новости, 01.07.2022
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют предварительные данные федерального... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:03
2022-07-01T18:03
2022-07-01T18:03
австрия
экономика
инфляция
в мире
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.По сравнению с предыдущим месяцем ожидается рост цен на 1,4%."Сильный рост цен в этом году ускорился в июне ещё больше и может достичь 8,7%. Об этом говорят предварительные оценки Statistik Austria. Таким образом, уровень инфляции достиг максимума с сентября 1975 года. Тем временем инфляция ускорилась почти во всех областях. Помимо недавнего повышения цен на топливо и мазут, мы также наблюдаем значительный рост цен в ресторанах и продуктовой рознице", — заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.
https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html
https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799502920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, экономика, инфляция, в мире
Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет
Годовая инфляция в Австрии по итогам июня может стать максимальной с 1975 года — 8,7%